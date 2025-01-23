logo

BTC/USD

102197.30

ETH/USD

3213.90

LTC/USD

113.00

USD/UAH

42.35

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России предположили, как Путин может отреагировать на ультиматум Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

В России предположили, как Путин может отреагировать на ультиматум Трампа

Трамп почувствовал, что Россия слабеет и выставил ультиматум Путину

сегодня, 10:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп мог себе позволить не спешить с решением вопроса войны в Украине, говорит российский политтехнолог Аббас Галлямов. Впрочем, по его словам, Трамп принял решение не затягивать и начинает потихоньку поддавливать.

В России предположили, как Путин может отреагировать на ультиматум Трампа

Владимир Путин

При этом российский эксперт предположил, как кремлевский диктатор Владимир Путин может отреагировать на ультиматум от Трампа.

"Здесь есть риск, что Путин закусится и встанет в позу, однако новый американский президент чувствует себя в достаточной степени уверенно и готов играть на обострение. Выглядит так, словно своими хорошими отношениями с Путиным он теперь не очень-то и дорожит", — говорит Галлямов.

По его словам, похоже на то, что что-то неуловимо поменялось. Галлямов не исключил, что Трамп почувствовал ослабление России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле уже наверняка ознакомились с ультиматумом Путина. Теперь там будут думать над тем, отвечать на него или нет. Например, условный Песков может сказать, что Россия отвечает только на официальные сообщения, которые приходят по линии МИД. В то же время, Путин может выставить Трампу свой ультиматум и пойти на эскалацию. Также диктатор может согласится на переговоры и попытается договориться с президентом США уберечь мир от Третьей мировой войны.

Также "Комментарии" рассказывали, что ультиматум Трампа имеет четкий дедлайн, а именно: 100 дней, которые получит спецпредставитель Кит Келлог на прекращение военного конфликта в Украине. Впрочем, это не значит, что договор о прекращении огня и уж тем более полноценный мирный договор между Украиной и РФ будет подписан за это время.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/pfbid0PEHfg5qrxZp4dz3oqB2Arx3Jtxgzit7KqF1DSEF6z5EuHuhJCYgNqYeD7z1dBLNLl?locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости