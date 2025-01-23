В России предположили, как Путин может отреагировать на ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп мог себе позволить не спешить с решением вопроса войны в Украине, говорит российский политтехнолог Аббас Галлямов. Впрочем, по его словам, Трамп принял решение не затягивать и начинает потихоньку поддавливать.

Владимир Путин

При этом российский эксперт предположил, как кремлевский диктатор Владимир Путин может отреагировать на ультиматум от Трампа.

"Здесь есть риск, что Путин закусится и встанет в позу, однако новый американский президент чувствует себя в достаточной степени уверенно и готов играть на обострение. Выглядит так, словно своими хорошими отношениями с Путиным он теперь не очень-то и дорожит", — говорит Галлямов.

По его словам, похоже на то, что что-то неуловимо поменялось. Галлямов не исключил, что Трамп почувствовал ослабление России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле уже наверняка ознакомились с ультиматумом Путина. Теперь там будут думать над тем, отвечать на него или нет. Например, условный Песков может сказать, что Россия отвечает только на официальные сообщения, которые приходят по линии МИД. В то же время, Путин может выставить Трампу свой ультиматум и пойти на эскалацию. Также диктатор может согласится на переговоры и попытается договориться с президентом США уберечь мир от Третьей мировой войны.

Также "Комментарии" рассказывали, что ультиматум Трампа имеет четкий дедлайн, а именно: 100 дней, которые получит спецпредставитель Кит Келлог на прекращение военного конфликта в Украине. Впрочем, это не значит, что договор о прекращении огня и уж тем более полноценный мирный договор между Украиной и РФ будет подписан за это время.



