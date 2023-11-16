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В России при загадочных обстоятельствах скончался генерал-лейтенант ВС РФ

Очередной русский военный умер при загадочных обстоятельствах в России. На этот раз следователи обнаружили тело генерал-лейтенанта Владимира Свиридова.

сегодня, 14:59
Автор:
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Slava Kot
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В России нашли тело бывшего командующего 6-й армией ВС и противовоздушной обороны Владимира Свиридова. Российский генерал-лейтенант скончался в постели вместе со своей женой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России при загадочных обстоятельствах скончался генерал-лейтенант ВС РФ

Генерал-лейтенант РФ Владимир Свиридов

РосСМИ пишут, что тела 68-летнего Владимира Свиридова и его 72-летней жены нашли в их доме в Анджиевском поселке через неделю после смерти обоих.


Обстоятельства загадочной смерти выясняются, ведь следов насилия на телах не обнаружено. Первоочередная версия гибели Владимира Свиридова заключалась в отравлении угарным газом. Однако спецслужбы не зафиксировали превышение концентраций вредных веществ, которые могли бы вызвать смерть российского генерала и его жены.

Это не первая смерть военных при загадочных обстоятельствах в России с момента полномасштабной агрессии РФ против Украины. Например, в августе в один день в России погибли сразу два генерала при невыясненных обстоятельствах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России провели опрос о вариантах окончания войны и подписании мирного договора. В нем россияне ответили, на какие условия согласятся, чтобы закончить войну. Среди указанных вариантов были возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск из Украины.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины рассказал, в каких странах Путин собирается начать новую войну. По словам Владимира Зеленского, Россия хочет дестабилизировать ситуацию на Балканах, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине. Подобным образом Россия действует в конфликте на Ближнем Востоке.



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