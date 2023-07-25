В России придумали, как наказать олимпийскую чемпионку за отречение от военного звания

Известно российскую олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, отказавшуюся от звания майора российской армии и не поддержавшую войну в Украине, придумали, как наказать. Об этом пишут российские СМИ.

Елена Исинбаева (фото из открытых источников)

Известную в мире спортсменку исключат из центрального штаба "Общероссийского народного фронта".

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Этот вопрос во время заседания будет обсуждаться 25 июля.

Но вряд ли Исинбаева сильно расстроится из-за этого наказания. Ведь ЗНФ — это общественное движение, созданное по инициативе российского президента Путина. Поэтому для спортсменки, которая по последней информацией живет в Испании, эта должность не имеет значения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая легкоатлетка и двукратная чемпионка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева теперь прогуливается по Испании. По информации издания EL DIGITAL SUR, обнародовавшем фотоснимки олимпийской чемпионки, она ходит по улицам Тенерифе. Представители издания утверждают, что Исинбаева сейчас находится в бессрочном отпуске.

Как пишет издание, 41-летняя Елена Исинбаева проживает в Тенерифе "в элитном жилом комплексе". Известная спортсменка является уроженкой Волгограда. Она – майор Вооруженных сил РФ. В 2018 году чемпионка выступала за внесение поправок в российскую Конституцию, чтобы "обнулить" срок прошлого президентства Владимира Путина и предоставить ему возможность баллотироваться еще и еще на президентский пост в РФ. Россиянка присоединилась к движению Putin Team. Еще легкоатлетка вступила в партию "Единая Россия". Елена Исинбаева завоевала золотые медали Олимпийских игр 2004 (Афины) и 2008 (Пекин) лет.



