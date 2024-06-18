В России приговорили украинку к 12 годам: ее обманом заставили приехать в Москву на акцию протеста

Украинка Кристина Любашенко, приехавшая на акцию протеста в Москве, получила 12 лет заключения по статье о распространении "фейков" об армии РФ и за участие в террористической организации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Медиазона".

Украинка Кристина Любашенко. Фото: "Медиазона"

По версии российского суда, украинка 8 мая выставила колонки на улицу в Подмосковье и включила на них антивоенную запись и гимн Украины. Такую деятельность российские правоохранители расценили как "фейки" об армии РФ.

В тот же день Кристина Любашенко поехала в Москву, где запустила шарики с бело-сине-белым флагом. В российском суде оценили такие действия как участие в террористической организации из-за использования этих цветов легионом "Свобода России".

2-й Западный окружной военный суд объявил приговор Кристине Любашенко — 12 год лишения свободы.

Защищавшая Любешенко адвокатка Людмила Посмитная рассказала детали, которые случились с украинкой.

Кристина Любашенко после полномасштабного вторжения России сбежала в Швейцарию, куда взяла с собой двух больных родителей и двух дочерей. Беженка получала помощь в европейской стране, однако за неимением средств начала брать взаймы у соседа Виталия Юрченко, который выдавал себя за беженца из Украины.

Юрченко предложил украинке поехать в Москву и провести там акцию протеста с сине-желтыми шариками. За такую деятельность он обещал заплатить, поэтому Любашенко согласилась на поездку в Москву.

По словам адвоката, сначала Юрченко говорил только о запуске сине-желтых шаров. Однако по приезде в Москву он начал угрожать и шантажировать Любешенко сообщением, что она оставила двоих детей в Швейцарии и их заберут в детский дом.

Таким образом, Юрченко заставил украинку включить гимн Украины и запустить бело-сине-белые шарики в Москве.

Посмитна требовала закрыть дело за отсутствием состава преступления и указала, что Любешенко заставили подписать показания. По ее словам, единственным доказательством по делу являются только протоколы допроса, полученные незаконным путем. Любешенко содержали в комнате без технических средств, однако показания были напечатаны на принтере.

"Любашенко, не читая и вникая в текст заранее составленных показаний, подписывает данные протоколы, поскольку и следователь, и адвокат убеждают ее, что с ней ничего страшного не будет, вскоре дело направят в суд, там осудят на условный срок за хулиганство, и она вернется к себе домой", – рассказала защитница.

Кристина Любашенко выступала в суде на украинском языке и не признает себя виновной. По ее словам: "Как это дело произошло, я думаю, вам всем понятно".

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