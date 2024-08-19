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В России пригрозили Польше за попытки защищать Украину от российских ракет

В МИД РФ пригрозили Польше за сбивание российских ракет в воздушном пространстве Украины.

сегодня, 12:05
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Slava Kot

Представитель Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин пригрозил Польше, если Варшава будет перехватывать российские ракеты над территорией Украины. По словам Тяпкина, Польше следует ожидать "совершенно конкретную" реакцию от Кремля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России пригрозили Польше за попытки защищать Украину от российских ракет

МИД РФ угрожает Польше. Фото из открытых источников

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин отреагировал на заявление польского главы МИД Радослава Сикорского, указавшего, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины.

Тяпкин заявил, что российские военные якобы законно запускают ракеты "с целью нейтрализации военных угроз" и пригрозил Варшаве, если та будет вмешиваться в войну в Украине.

"Если официальная Варшава подвергнется авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения... то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной", — сказал Олег Тяпкин, однако не сообщил, какой именно будет ответ от РФ.

В июле премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. По документу, Варшава может сбивать российские цели над территорией Украины. Однако, как объясняет министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, Варшава не может принимать такое решение самостоятельно и должна согласовать вопрос с НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Германия обвиняет Польшу в сотрудничестве с Украиной. В Варшаве резко отреагировали и требуют прощения от Берлина.

Также "Комментарии" писали о том, что спикер МИД РФ Мария Захарова пригрозила Украине жестким ответом из-за боев в Курской области.



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