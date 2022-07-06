В России пригрозили США захватить один из штатов: что предшествовало такому заявлению

Аляска является одним из штатов, входящих в состав США. Следовательно, стране следует помнить, что Россия может вернуть эту территорию себе. Такие угрозы в несколько завуалированном виде прозвучали от председателя Госдумы Вячеслава Володина во время пленарного заседания. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Аляска входит в состав США (фото из открытых источников)

"Порядочность – не слабость, нам всегда есть чем ответить. Америка пусть всегда помнит, там есть часть территории – Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами, прежде чем это делать, пусть подумают, что нам есть тоже что возвращать" , – заявил Володин.

Директор Центр политической разведки и политтехнолог Олег Постернак назвал такие заявления "забавными".

"Все ждал, когда российское руководство сделает забавное заявление об "освобождении" Аляски. Это произошло сегодня. Глава так называемого "парламента" России Володин заявил, что США стоит помнить о том, что Аляска была российской и может начать ее "возвращать". Кроме того, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил провести на Аляске референдум",- заявил эксперт. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лавров заговорил о еще одной войне России . Европейский Союз вместе с НАТО сегодня занят тем, что формируют коалицию для войны с Россией. При этом Лавров сравнил союз ЕС и НАТО с гитлеровской Германией. Сергей Лавров отметил, что Москва практически не надеется на то, что русофобия, которой якобы заражен Европейский Союз, куда-то исчезнет, но этот путь, который европейцы сами же и избрали. Сергей Лавров напомнил, что, когда началась Вторая мировая война, Гитлер путался вокруг себя объединить значительную часть европейских стран. Все это делалось для того, чтобы начать войну против СССР.





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