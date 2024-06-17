В России пригрозили Украине, если она откажется от условий Путина для окончания войны

Директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что в случае отказа Украины от предложения Путина относительно окончания войны, следующие условия России будут "жестче". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Директор российской разведки Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников

Сергей Нарышкин в интервью российским пропагандистским СМИ призвал Украину согласиться с "мирным предложением" Путина. По словам главы СВР РФ, при отказе, Украину будут ждать худшие предложения от России в будущем.

"При отказе от предложений Путина такие условия мира будут для Украины более жесткими", — заявил Нарышкин.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин перед Саммитом мира заявил, что якобы готов к переговорам по разрешению военного конфликта и назвал свои условия. Путин требует от Украины отказаться от пяти частично или полностью оккупированных областей и признать их подконтрольными России. Еще одним условием главы Кремля является безъядерный и нейтральный статус Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такие заявления, указав, что это не "мирное предложение", а "условия капитуляции" Украины. Кроме того, президент добавил, что такими заявлениями Путин перечеркнул предварительные слова о якобы желании России к мирному окончанию войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинские партнеры отреагировали на условия Путина по поводу начала переговоров по завершению войны в Украине. Мировые лидеры указали, что требования Путина "заоблачны", "несерьезны", а премьер-министр Нидерландов прямо назвал "мирное предложение" российского диктатора "дерьмовым".

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на слова Владимира Зеленского, назвавшего слова Путина "капитуляцией" Украины.