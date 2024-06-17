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В России пригрозили Украине, если она откажется от условий Путина для окончания войны

Директор российской разведки Сергей Нарышкин пригрозил Украине, если Киев не примет условия Путина для окончания войны.

сегодня, 11:40 comments5666
Автор:
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Slava Kot
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Директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что в случае отказа Украины от предложения Путина относительно окончания войны, следующие условия России будут "жестче". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России пригрозили Украине, если она откажется от условий Путина для окончания войны

Директор российской разведки Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников

Сергей Нарышкин в интервью российским пропагандистским СМИ призвал Украину согласиться с "мирным предложением" Путина. По словам главы СВР РФ, при отказе, Украину будут ждать худшие предложения от России в будущем.

"При отказе от предложений Путина такие условия мира будут для Украины более жесткими", — заявил Нарышкин.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин перед Саммитом мира заявил, что якобы готов к переговорам по разрешению военного конфликта и назвал свои условия. Путин требует от Украины отказаться от пяти частично или полностью оккупированных областей и признать их подконтрольными России. Еще одним условием главы Кремля является безъядерный и нейтральный статус Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такие заявления, указав, что это не "мирное предложение", а "условия капитуляции" Украины. Кроме того, президент добавил, что такими заявлениями Путин перечеркнул предварительные слова о якобы желании России к мирному окончанию войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинские партнеры отреагировали на условия Путина по поводу начала переговоров по завершению войны в Украине. Мировые лидеры указали, что требования Путина "заоблачны", "несерьезны", а премьер-министр Нидерландов прямо назвал "мирное предложение" российского диктатора "дерьмовым".

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на слова Владимира Зеленского, назвавшего слова Путина "капитуляцией" Украины.



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