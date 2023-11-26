В России пригрозили Японии территориальными претензиями

Российский пропагандист Евгений Попов. Фото из открытых источников

Российский пропагандист Евгений Попов заявил о возможных претензиях Москвы по отношению к Японии. По его словам, Россия предлагала японцам мирное соглашение, однако в Токио отказались от предложения.



Гость передачи пропагандиста путинского режима заявил, что Япония представляет серьезную опасность для России.

"Для нас сильная Япония – это тоже серьезный вызов. Эта страна имеет к нам открытие территориальные претензии", — сказал один из приглашенных гостей пропагандистского шоу.

Ведущий Евгений Попов пригрозил, что это Россия может потребовать от Японии определенных территориальных уступок.

"Если бы так не получилось, чтобы у нас не было территориальных претензий к Японии, если они будут продолжать подобную политику. Мы им предлагали мир. В 2000 году формула Путина была без всяких условий, сначала мир, потом будем договариваться об условиях. Не пошли они на это", – говорит российский пропагандист.

Напомним, что после Второй мировой войны Япония и СССР не заключили мирный договор. Близкие к мирному соглашению страны были в 1990-е годы. Тогда Борис Ельцин согласился постепенно вернуть Японии острова Хабомай и Шикотан. Однако с приходом к власти Путина эти идеи были отменены. А в 2010 году тогдашний президент РФ посетил Южные Курилы, что вызвало решительные протесты со стороны Японии.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре другой российский пропагандист Владимир Соловьев также заявил о территориальных претензиях России к Японии.

Также "Комментарии" писали об украинском дипломате, который объяснил, почему Япония является главным другом Украины в Азии.