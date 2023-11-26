В России пригрозили Японии территориальными претензиями

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Slava Kot
Российский пропагандист Евгений Попов. Фото из открытых источников
Российский пропагандист Евгений Попов заявил о возможных претензиях Москвы по отношению к Японии. По его словам, Россия предлагала японцам мирное соглашение, однако в Токио отказались от предложения.
Гость передачи пропагандиста путинского режима заявил, что Япония представляет серьезную опасность для России.
Ведущий Евгений Попов пригрозил, что это Россия может потребовать от Японии определенных территориальных уступок.
Напомним, что после Второй мировой войны Япония и СССР не заключили мирный договор. Близкие к мирному соглашению страны были в 1990-е годы. Тогда Борис Ельцин согласился постепенно вернуть Японии острова Хабомай и Шикотан. Однако с приходом к власти Путина эти идеи были отменены. А в 2010 году тогдашний президент РФ посетил Южные Курилы, что вызвало решительные протесты со стороны Японии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре другой российский пропагандист Владимир Соловьев также заявил о территориальных претензиях России к Японии.
Также "Комментарии" писали об украинском дипломате, который объяснил, почему Япония является главным другом Украины в Азии.
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