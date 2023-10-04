В России приняли решение по сыну Кадырова: какой приговор объявили подростку за жестокое избиение

Полицейские Грозного проверили сына чеченского лидера Рамзана Кадырова из-за видео, которое зафиксировало жесткое избиение находящегося наказания в СИЗО россиянина Никиты Журавлева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Рамзан и Адам Кадыров. Фото из открытых источников

Полиция в Чечне завершила проверку действий 15-летнего Адама Кадырова, попавшего в скандал из-за избиения гражданина РФ Журавлева в СИЗО, отправленного в следственный изолятор из-за обвинений в сожжении Корана. В заключении указано, что Адам Кадыров не может получить уголовную ответственность за свои действия.

"МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела. Адаму Кадырову 15 лет, то есть у него еще не наступил возраст уголовной ответственности", — пишут российские СМИ о приговоре полиции Чечни и объясняют, что по закону за подобные преступления несут лица старше шестнадцати лет.

Напомним, что сам Рамзан Кадыров ранее прокомментировал поведение своего сына. Чеченский лидер записал видео, в котором действия своего сына называет "подвигом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на сына Кадырова, который жестоко избил мужчину в СИЗО. Спикер Кремля Дмитрий Кадыров неожиданно заявил, что не хочет комментировать ситуацию. Однако российские чиновники указали на необходимость наказания за такие действия Адама Кадырова.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на решение стран ЕС запретить въезд на их территорию на машинах с российскими номерами. Теперь у россиян остался только один способ попавших в Европу на собственных автомобилях.