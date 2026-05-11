Российские власти неоднократно манипулировали историческими фактами, "подгоняя" их под выгодную Кремлю риторику или даже откровенно переписывая историю.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что идеолог путинской версии истории Владимир Мединский откровенно признал, что кремль воспринимает историческую науку как инструмент войны. Помощник Путина, как отмечают в ЦПД, комментируя свой заочный приговор в Украине, прямо заявил: "История – это оружие".

"Мединский, по учебникам под редакцией которого учатся школьники по всей России и на временно оккупированных территориях, больше не прикрывается рассказами об "объективности" или "просвещении". Он подтверждает, что целью его работы является идеологическое влияние", — отмечают аналитики Центра.

В ЦПД объясняют, что для Кремля образование только одно из направлений информационного фронта. Вместо знаний детей обучают через призму выгодных режиму нарративов. Учебники Мединского полностью отвечают таким целям. Аналитики Центра подчеркивают, что это концентрированная пропаганда: агрессия против Украины представляется как "историческая миссия", а захватническая война — как "защита".

Используя такие исторические манипуляции, Кремль планирует воспитать лояльное поколение граждан, которое будет воспринимать войну как норму. На оккупированных территориях кремлевская версия истории РФ служит планам стереть украинскую идентичность детей.

"Когда "историк" говорит, что его труд — это оружие, он перестает быть ученым, он автоматически становится пропагандистом и участником информационной войны", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

