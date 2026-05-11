logo_ukra

BTC/USD

80876

ETH/USD

2314.9

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія В Росії визнали очевидне: вже не приховують справжні наміри Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

В Росії визнали очевидне: вже не приховують справжні наміри Кремля

Помічник Путіна Мединський зізнався, навіщо насправді РФ переписує історію

11 травня 2026, 17:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська влада неодноразово маніпулювала історичними фактами, “підганяючи” їх під вигідну Кремлю риторику або навіть відверто переписуючи історію.

В Росії визнали очевидне: вже не приховують справжні наміри Кремля

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ідеолог путінської версії історії Володимир Мединський відкрито визнав, що кремль сприймає історичну науку як інструмент війни. Помічник Путіна, як зазначають в ЦПД, коментуючи свій заочний вирок в Україні, прямо заявив: “Історія — це зброя”.

“Мединський, за підручниками під редакцією якого вчаться школярі по всій Росії та на тимчасово окупованих територіях, більше не прикривається розповідями про “об’єктивність” чи “просвітництво”. Він підтверджує, що ціллю його роботи є ідеологічний вплив”, — зазначають аналітики Центру. 

В ЦПД пояснюють, що для Кремля освіта є лише одним із напрямів інформаційного фронту. Замість знань дітей навчають через призму вигідних режиму наративів. Підручники Мединського цілком відповідають таким цілям. Аналітики Центру наголошують, що це концентрована пропаганда: агресія проти України подається як “історична місія”, а загарбницька війна — як “захист”.

Використовуючи такі історичні маніпуляції Кремль планує виховати лояльне покоління громадян, яке сприйматиме війну як норму. На окупованих територіях кремлівська версія історії РФ слугує планам стерти українську ідентичність дітей.

“Коли “історик” каже, що його праця — це зброя, він перестає бути науковцем, він автоматично стає пропагандистом і учасником інформаційної війни”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що справжні наміри Путіна не сподобаються росіянам.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0GdmnTTDuX5PiNZFxA9RE9XXMamkx2cAGodszdf4BLpQcDr3S1BgoaiAL9iNo6FAvl
Теги:

Новини

Всі новини