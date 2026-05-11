Російська влада неодноразово маніпулювала історичними фактами, “підганяючи” їх під вигідну Кремлю риторику або навіть відверто переписуючи історію.

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ідеолог путінської версії історії Володимир Мединський відкрито визнав, що кремль сприймає історичну науку як інструмент війни. Помічник Путіна, як зазначають в ЦПД, коментуючи свій заочний вирок в Україні, прямо заявив: “Історія — це зброя”.

“Мединський, за підручниками під редакцією якого вчаться школярі по всій Росії та на тимчасово окупованих територіях, більше не прикривається розповідями про “об’єктивність” чи “просвітництво”. Він підтверджує, що ціллю його роботи є ідеологічний вплив”, — зазначають аналітики Центру.

В ЦПД пояснюють, що для Кремля освіта є лише одним із напрямів інформаційного фронту. Замість знань дітей навчають через призму вигідних режиму наративів. Підручники Мединського цілком відповідають таким цілям. Аналітики Центру наголошують, що це концентрована пропаганда: агресія проти України подається як “історична місія”, а загарбницька війна — як “захист”.

Використовуючи такі історичні маніпуляції Кремль планує виховати лояльне покоління громадян, яке сприйматиме війну як норму. На окупованих територіях кремлівська версія історії РФ слугує планам стерти українську ідентичність дітей.

“Коли “історик” каже, що його праця — це зброя, він перестає бути науковцем, він автоматично стає пропагандистом і учасником інформаційної війни”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що справжні наміри Путіна не сподобаються росіянам.