Кречмаровская Наталия
Російська влада неодноразово маніпулювала історичними фактами, “підганяючи” їх під вигідну Кремлю риторику або навіть відверто переписуючи історію.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ідеолог путінської версії історії Володимир Мединський відкрито визнав, що кремль сприймає історичну науку як інструмент війни. Помічник Путіна, як зазначають в ЦПД, коментуючи свій заочний вирок в Україні, прямо заявив: “Історія — це зброя”.
В ЦПД пояснюють, що для Кремля освіта є лише одним із напрямів інформаційного фронту. Замість знань дітей навчають через призму вигідних режиму наративів. Підручники Мединського цілком відповідають таким цілям. Аналітики Центру наголошують, що це концентрована пропаганда: агресія проти України подається як “історична місія”, а загарбницька війна — як “захист”.
Використовуючи такі історичні маніпуляції Кремль планує виховати лояльне покоління громадян, яке сприйматиме війну як норму. На окупованих територіях кремлівська версія історії РФ слугує планам стерти українську ідентичність дітей.
