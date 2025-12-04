logo

В России признали свой провал в войне против Украины: генерал заявил о жестком уроке

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Владимир Чиркин признал провал подготовки России к войне против Украины

4 декабря 2025, 07:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Владимир Чиркин заявил, что Россия не была готова к полномасштабному вторжению в Украину. По его словам, Москва недооценила украинскую армию, переоценила собственные силы и извлекла "жестокий урок" уже в первые недели войны.

В России признали свой провал в войне против Украины: генерал заявил о жестком уроке

Владимир Чиркин. Фото из открытых источников

В комментарии российским медиа Чиркин заявил, что стратегические ошибки Кремля повторяются столетия.

"Чтобы быть честным, я не собираюсь никого критиковать, но, по моему мнению, Россия еще раз не была готова к войне, как это было и в прошлые годы, и в прошлые века. Более того, традиционно произошла недооценка противника и переоценка своих войск. Все, если вы помните, 22 февраля начали говорить, что война закончится через трое суток. Ну, к сожалению, так не получилось", – сказал российский генерал.

Среди ключевых просчетов генерал назвал неверные данные, которые российские спецслужбы передали руководству страны перед началом вторжения, в том числе относительно якобы лояльности украинского населения к РФ.

"По сути, была высказана руководству страны, я бы сказал, ложная информация, что 70% населения Украины за нас, а 30 – против. Оказалось наоборот – 30 за нас, а 70 против", – считает Чиркин.

Чиркин также отметил, что уверенность в скорой победе базировалась на "блицкриг-синдроме" после войны с Грузией в 2008 году. Однако украинская армия и общество продемонстрировали совсем другой уровень сопротивления, что сломило первоначальные планы Кремля. По его словам, Россия понесла серьезные потери уже на старте кампании, а российское командование пыталось подать неудачи как "жест доброй воли".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России выдвинули новые территориальные притязания Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин преувеличивает успехи армии РФ, пытаясь показать преимущество США.



