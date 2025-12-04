В России признали свой провал в войне против Украины: генерал заявил о жестком уроке

Рубрики
Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Владимир Чиркин заявил, что Россия не была готова к полномасштабному вторжению в Украину. По его словам, Москва недооценила украинскую армию, переоценила собственные силы и извлекла "жестокий урок" уже в первые недели войны.
Владимир Чиркин. Фото из открытых источников
В комментарии российским медиа Чиркин заявил, что стратегические ошибки Кремля повторяются столетия.
Среди ключевых просчетов генерал назвал неверные данные, которые российские спецслужбы передали руководству страны перед началом вторжения, в том числе относительно якобы лояльности украинского населения к РФ.
Чиркин также отметил, что уверенность в скорой победе базировалась на "блицкриг-синдроме" после войны с Грузией в 2008 году. Однако украинская армия и общество продемонстрировали совсем другой уровень сопротивления, что сломило первоначальные планы Кремля. По его словам, Россия понесла серьезные потери уже на старте кампании, а российское командование пыталось подать неудачи как "жест доброй воли".
