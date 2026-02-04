logo

Главная Новости Мир Россия В России призвали повесить Путина: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

В России призвали повесить Путина: о чем идет речь

После комментария в Telegram российский врач-онколог признан «террористом».

4 февраля 2026, 20:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российского врача-онколога из Санкт-Петербурга Егора Вощинина признали виновным в "призывах к терроризму". В комментариях в Telegram он призвал к повешиванию представителей политического руководства России, имея в виду, в частности, президента Владимира Путина.

В России призвали повесить Путина: о чем идет речь

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Из материалов уголовного производства следует, что в октябре 2023 года и в декабре 2024 года 51-летний Вощинин оставлял комментарии в Telegram, которые, по результатам экспертизы, "содержат совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к осуществлению смертной казни политических деятелей РФ из-за повешения".

В суде отметили, что обвиняемый призвал к смертной казни, в частности, президента Владимира Путина и спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Вощинин был задержан в июле 2025 года сотрудниками ФСБ с участием бойцов Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. После этого Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Первый Западный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили в течение двух лет публиковать какие-либо материалы в Интернете.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министерство юстиции США обнародовало новую порцию документов по делу Джеффри Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл, охватывающих более трех миллионов страниц. Публикация прошла 30 января в рамках закона о прозрачности после длительного общественного и политического давления в США. Новые материалы обратили внимание на то, что среди упоминаний фигурирует российский диктатор Владимир Путин.

Имя Путина встречается в файлах Эпштейна 1055 раз, хотя часть упоминаний повторяется. Большинство ссылок на Путина касается аналитических справок и обзоров мировой политики, включая материалы The Economist о внутренних выборах в России и деятельность оппозиционных политиков, таких как Жириновский, Зюганов и Миронов, а также заявления российского диктатора по Крыму.



Источник: https://ru.themoscowtimes.com/2026/02/04/peterburgskogo-vracha-otpravili-v-koloniyu-za-kommentarii-v-telegram-s-prizivom-povesit-putina-a186362
