В России призвали повесить Путина: о чем идет речь

Российского врача-онколога из Санкт-Петербурга Егора Вощинина признали виновным в "призывах к терроризму". В комментариях в Telegram он призвал к повешиванию представителей политического руководства России, имея в виду, в частности, президента Владимира Путина.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Из материалов уголовного производства следует, что в октябре 2023 года и в декабре 2024 года 51-летний Вощинин оставлял комментарии в Telegram, которые, по результатам экспертизы, "содержат совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к осуществлению смертной казни политических деятелей РФ из-за повешения".

В суде отметили, что обвиняемый призвал к смертной казни, в частности, президента Владимира Путина и спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Вощинин был задержан в июле 2025 года сотрудниками ФСБ с участием бойцов Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. После этого Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Первый Западный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили в течение двух лет публиковать какие-либо материалы в Интернете.

