У Росії закликали повісити Путіна: про що йдеться

Російського лікаря-онколога з Санкт-Петербурга Єгора Вощиніна визнали винним у "закликах до тероризму". У коментарях у Telegram він закликав до повішення представників політичного керівництва Росії, маючи на увазі, зокрема, президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на пресслужбу судів Санкт-Петербурга.

З матеріалів кримінального провадження випливає, що у жовтні 2023 року та в грудні 2024 року 51-річний Вощинін залишав коментарі в Telegram, які, за результатами експертизи, "містять сукупність лінгвістичних та психологічних ознак спонукання до здійснення смертної кари політичних діячів РФ через повішення".

У суді зазначили, що обвинувачений закликав до страти, зокрема, президента Володимира Путіна та спікера Державної думи В’ячеслава Володіна.

Вощиніна затримали в липні 2025 року співробітники ФСБ за участі бійців Спеціального загону швидкого реагування (СОБР) Росгвардії. Після цього Виборзький районний суд Санкт-Петербурга обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Перший Західний окружний військовий суд призначив чоловікові покарання у вигляді 5,5 року позбавлення волі в колонії загального режиму. Також йому заборонили протягом двох років публікувати будь-які матеріали в Інтернеті.

