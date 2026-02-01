Путін понад 1000 разів згадується в скандальних файлах Епштейна: що відомо

Міністерство юстиції США оприлюднило нову порцію документів у справі Джеффрі Епштейна та його соратниці Гіслейн Максвелл, які охоплюють понад три мільйони сторінок. Публікація відбулася 30 січня в межах закону про прозорість після тривалого суспільного та політичного тиску у США. Нові матеріали привернули увагу тим, що серед згадок фігурує російський диктатор Володимир Путін.

Ім’я Путіна зустрічається у файлах Епштейна 1055 разів, хоча частина згадок повторюється. Більшість посилань на Путіна стосується аналітичних довідок та оглядів світової політики, включно з матеріалами The Economist про внутрішні вибори в Росії та діяльність опозиційних політиків, таких як Жириновський, Зюганов і Миронов, а також заяви російського диктатора щодо Криму.

Однак є й особисті повідомлення від знайомих Епштейна, що стосуються контактів Епштейна з потенційними знайомствами Путіна. У 2017 році Епштейн цікавився у еміратського бізнесмена Султана Ахмеда бін Сулайєма можливістю його контактів із Путіним, а бізнесмен нібито планував зустріч із російським лідером.

Раніше, у 2014 році, японсько-американський підприємець Джой Іто повідомляв Епштейна про потенційну зустріч із Путіним, додаючи підморгуючий смайлик.

"Я не зміг переконати Ріда змінити свій графік, щоб він разом з тобою зустрівся з Путіним", — зазначав Іто у листуванні з Епштейном та співзасновником LinkedIn Рідом Гоффманом.

Наразі жоден з документів не підтверджує прямого залучення Путіна у діяльність Епштейна чи його злочини. Однак Daily Mail з посиланням на джерела в західних спецслужбах вказує, що Епштейн міг співпрацювати з КДБ та російськими спецслужбами для збору компромату на представників світових еліт, зокрема президента США Дональда Трампа. Як пише видання, Епштейн мав легкий доступ до російських дівчат, яких завозив на свій острів. Як наслідок, ФСБ могла отримати матеріали для шантажу з численних відео, які Епштейн записав зі своїми відомими друзями та дівчатами.

