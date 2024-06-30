В России призывают не идти на перемирие: хотят выжечь все "украинство" в Украине

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Slava Kot
Бывший директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия должна сжечь все, что связано с украинской культурой, историей и литературой. Кроме того, российский политик призвал не идти на перемирие или другие соглашения с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Рогозин. Фото из открытых источников
Дмитрий Рогозин заявил, что "на этот раз", вероятно, имея в виду постоянные попытки Москвы уничтожить Украину, России нужно все украинское "сжечь, чтобы духа не осталось".
На слова российского депутата отреагировал украинский журналист Андрей Цаплиенко.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отреагировали на решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест бывшего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова за их военные преступления.
Также "Комментарии" писал о предупреждении от США для Москвы, которого раньше не было. Именно так Соединенные Штаты отреагировали на постоянные ядерные угрозы России и высшему политическому руководству.
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