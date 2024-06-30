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В России призывают не идти на перемирие: хотят выжечь все "украинство" в Украине

Дмитрий Рогозин считает, что украинцев нужно уничтожать подобно тому, как нацисты убивали евреев во Второй мировой войне.

сегодня, 14:55
Автор:
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Slava Kot
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Бывший директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия должна сжечь все, что связано с украинской культурой, историей и литературой. Кроме того, российский политик призвал не идти на перемирие или другие соглашения с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России призывают не идти на перемирие: хотят выжечь все "украинство" в Украине

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Рогозин. Фото из открытых источников

Дмитрий Рогозин заявил, что "на этот раз", вероятно, имея в виду постоянные попытки Москвы уничтожить Украину, России нужно все украинское "сжечь, чтобы духа не осталось".

"На этот раз надо коренным образом выжечь все это "украинство" как идеологию. Отгородить от него украинцев. Сжечь эту идеологию вместе с ее ублюдочной литературой, бредовой историей, людоедством "древних укров"… Сжечь, чтобы духа не осталось. Никакого перемирия. Будь -какое перемирие, а тем более примирение – это верная смерть нашим детям и внукам", — сказал Рогозин.

На слова российского депутата отреагировал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Приблизительно так немецкие "ученые" в тридцатые-сороковые годы призывали сделать с евреями. Какие еще доказательства нужно, что нас не просто хотят, а планируют уничтожить?", — прокомментировал Цаплиенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отреагировали на решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест бывшего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова за их военные преступления.

Также "Комментарии" писал о предупреждении от США для Москвы, которого раньше не было. Именно так Соединенные Штаты отреагировали на постоянные ядерные угрозы России и высшему политическому руководству.



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