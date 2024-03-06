В России произошел мощный взрыв на ТЭЦ: много пострадавших

В российской республике Тива из-за чрезвычайного происшествия на Шагонарской ТЭЦ пострадали люди. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает местный Telegram-канал.

В России произошел взрыв на ТЭЦ. Фото: из открытых источников

Глава республики Владислав Ховалиг отметил, что в настоящее время причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ устанавливаются. Погибших нет, но известно о десяти пострадавших. Они госпитализированы. На месте работают оперативные службы, здание оцеплено.

"Создаем оперативный штаб. Куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздравов, МинЖКХ, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. Мобилизуем аварийные бригады для устранения последствий", — добавил чиновник.

Кроме того, местные СМИ сообщили, что все 4 котла на Шагонарской ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии. В настоящее время центральное отопление отключено из-за аварийно-восстановительных работ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 24 февраля на металлургическом комбинате в российском Липецке прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает ряд телеграмм-каналов, а также губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов.

Как сообщают соцсети, сильный пожар случился на территории НЛМК в Липецке. По словам очевидцев, перед этим над городом прозвучало несколько взрывов. Судя по кадрам, которые активно распространяются в соцсети, огонь охватил практически всю территорию комбината. Незадолго до этого местные слышали звуки беспилотников. Отмечается, что "по ним могла отработать ПВО".



