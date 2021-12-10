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В России потерпел крушение частный вертолет: есть погибшие

В России частный вертолет Robinson R66 направлялся в район Каракольских озер и пропал с радаров

сегодня, 13:50
Автор:

Денис Подставной
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В России потерпел крушение частный вертолет. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В России потерпел крушение частный вертолет: есть погибшие

Вертолет. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 10 декабря, в районе озера Каракуль (республика Хакасия, Россия). Разбился частный вертолет Robinson R66. Согласно предварительным данным, на борту летательного аппарата находился один человек. В результате происшествия пилот погиб. 

В материале указывается, что воздушное судно вылетело с города Новокузнецк и направлялось в район Каракольских озер на Алтае. Во время полета винтокрылая машина пропала с радаров, а несколько часов назад был зафиксирован сигнал аварийного маяка. 

На данный момент устанавливаются все обстоятельства авиакатастрофы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в России военный самолет совершил вынужденную посадку. Летательный аппарат, на борту находилось несколько членов экипажа и десантники, приземлился вне аэродрома в Псковской области. Сообщается, что происшествие случилось во время учебно-тренировочного полета. В воздухе у самолета пропала тяга двигателя и он начал терять скорость. В результате инцидента никто не пострадал. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Австралии разгорелся мощный лесной пожар. Возгорание образовалось в популярном у туристов районе. Пламя охватило несколько тысяч гектаров земель. Местные жители покидают свои дома из-за разбушевавшейся стихии. С пожаром борются сотни сотрудников пожарной службы. Их работу усложняют плохие погодные условия, такие как высокая температура воздуха и сильный ветер. 



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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4425976-v-rossyy-razbylsia-chastnyi-vertolet-est-zhertvy
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