В России, в Забайкальском крае начал бушевать степной пожар, а затем пронесся огненный смерч . Об этом пишут российские СМИ.

В России пронесся огненный смерч (фото из открытых источников)

Очевидцы рассказывают, что в таком смерче огонь все сжигает на своем пути, а остановить его невозможно никоим образом.

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Местные власти заверили, что огненный смерч не добрался до человеческих помещений, а пожар уже ликвидирован.

Известно, что огненные смерчи возникают при появлении нескольких очагов возгорания и сильного нагревания воздуха над ними.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что просто на заводе взорвался в России военно-транспортный самолет . На авиастроительном заводе "Авиастар" в Ульяновске произошла разгерметизация фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А в ходе испытаний. Как информируют росСМИ, в результате инцидента шесть работников предприятия пострадали, один из них скончался от полученных травм. Взрыв произошел внутри ангара, в котором стоял самолет. На предприятии якобы с помощью воздуха под давлением проводили испытания отсека фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. В этот момент как раз и произошла разгерметизация, в результате чего корпус воздушного судна потерпел разрушение.

Также "Комментарии" писали о том, что в ночном развлекательном заведении России почти до смерти избили только вернувшегося с войны захватчика. Сотрудники полиции за военного не вступились, сами тоже стали участниками насильственных действий. Доброволец ушел из жизни через две недели. Жертва насилия – гачинский предприниматель Алексей Лымарь. До войны житель РФ занимался автоперевозками. Осенью прошлого года он забросил собственное дело, отправился в ЛНР и воевал в пехоте.



