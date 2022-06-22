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В России пропали с радаров два самолета: что известно

Один из самолетов разыскивают до сих пор

сегодня, 17:31 comments1332
Автор:

Денис
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В Якутии пропали с радаров два самолета Ан. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на информацию в российских СМИ. 

В России пропали с радаров два самолета: что известно

Самолет Ан. Иллюстрация

Как стало известно, 21-22 июня в Якутии произошло два инцидента с воздушными суднами. Самолет Ан-30 потерпел крушение во время посадки, а Ан-2 исчез с радаров и его поиски продолжаются до сих пор. 

•21 июня исчез с радаров Ан-2. Сообщается, что борт принадлежит частной компании и на нем находилось три человека. 

•22 июня разбился Ан-30. На его борту находилось семь человек. Сообщается, что причиной падения могла стать техническая неисправность. По предварительным данным, в результате инцидента ранения получили несколько человек. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Зеленского подтвердили, что Украина нанесла успешный удар по Крыму. Украинские военные удачно били по захваченному РФ полуострову, отметили в Офисе президента. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что зачем Беларусь размещает на границе с Украиной деревянные муляжи танков: в Минбороны дали ответ. Таким способом РБ хочет усилить эффект присутствия. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Дания взяла под патронаж один из украинских городов-героев. Датчане поддерживают Украину и готовы построить один из городов-героев. Читайте об этом подробно в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что взорван автомобиль "главы военно-гражданской администрации" Чернобаевки: что известно о состоянии оккупанта. Местные Telegram-каналы пишут о подрыве автомобиля гауляйтера. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 





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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-rossii-s-radarov-ischezli-dva-samoleta-odin-iz-nih-razbilsya-drugoy-ischut-vtoroy-den-2093203.html
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