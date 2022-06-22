В России пропали с радаров два самолета: что известно

В Якутии пропали с радаров два самолета Ан. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на информацию в российских СМИ.

Самолет Ан. Иллюстрация

Как стало известно, 21-22 июня в Якутии произошло два инцидента с воздушными суднами. Самолет Ан-30 потерпел крушение во время посадки, а Ан-2 исчез с радаров и его поиски продолжаются до сих пор.

•21 июня исчез с радаров Ан-2. Сообщается, что борт принадлежит частной компании и на нем находилось три человека.

•22 июня разбился Ан-30. На его борту находилось семь человек. Сообщается, что причиной падения могла стать техническая неисправность. По предварительным данным, в результате инцидента ранения получили несколько человек.

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