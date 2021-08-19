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В России пропавшего ребёнка нашли расчленённым в мешке

8-летняя Настя Муравьева ушла из дома 30 июня

19 августа 2021, 14:55
Автор:

Денис Подставной

В России нашли расчленённой 8-летнюю девочку. Об этом сообщает издание Апостроф, ссылаясь на местные СМИ. 

В России пропавшего ребёнка нашли расчленённым в мешке

Убийство ребёнка в России| Настя Муравьева. Фото: ИА "Тюменская линия".

Как стало известно, девочку, которая пропала 30 июня, обнаружили расчлененной. Останки ребёнка нашли в мешке неподалёку от автозаправочной станции. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. 

Сообщается, что 8-летняя Настя Муравьёва ушла из дома 30 июня. 3 июля ей должно было исполнится 9 лет. Семья у ребёнка проблемная, мать лишена родительский прав, а отец недавно вышел из места лишения свободы. 

Воспитанием ребёнка занималась её бабушка, однако у неё имеются проблемы с алкоголем. Следователи предположили, что Настя могла стать жертвой кого-то из соседей, поскольку район в котором она жила считается неблагополучным. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Теннесси, в парке развлечений произошло убийство молодого парня, который снимал пранк вместе со своим другом. Сообщается, что 20-летний Тимоти Уилкс вместе со своим приятелем снимали ролик для YouTube. Их задумкой было шуточное ограбление прохожих, чтобы снять на видео реакцию людей. Однако, их розыгрыш зашел слишком далеко, что и привело к трагедии. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Индии священник убил и кремировал 9-летнюю девочку на глазах у родителей. Сообщается, что девятилетняя далитка Тара, которая якобы попала в руки четырех мужчин, была убита и сожжена в крематории Дели Кант. По словам отца погибшей, он попросил дочь набрать воды для матери. Они набирали воду из охладителя, установленного в крематории. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2021-08-19/v-rossii-nashli-raschlennennoy-9-letnyuyu-devochku---telo-lejalo-v-meshke-foto/241699
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