В России пропавшего ребёнка нашли расчленённым в мешке

В России нашли расчленённой 8-летнюю девочку. Об этом сообщает издание Апостроф, ссылаясь на местные СМИ.

Убийство ребёнка в России| Настя Муравьева. Фото: ИА "Тюменская линия".

Как стало известно, девочку, которая пропала 30 июня, обнаружили расчлененной. Останки ребёнка нашли в мешке неподалёку от автозаправочной станции. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Сообщается, что 8-летняя Настя Муравьёва ушла из дома 30 июня. 3 июля ей должно было исполнится 9 лет. Семья у ребёнка проблемная, мать лишена родительский прав, а отец недавно вышел из места лишения свободы.

Воспитанием ребёнка занималась её бабушка, однако у неё имеются проблемы с алкоголем. Следователи предположили, что Настя могла стать жертвой кого-то из соседей, поскольку район в котором она жила считается неблагополучным.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Теннесси, в парке развлечений произошло убийство молодого парня, который снимал пранк вместе со своим другом. Сообщается, что 20-летний Тимоти Уилкс вместе со своим приятелем снимали ролик для YouTube. Их задумкой было шуточное ограбление прохожих, чтобы снять на видео реакцию людей. Однако, их розыгрыш зашел слишком далеко, что и привело к трагедии. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Индии священник убил и кремировал 9-летнюю девочку на глазах у родителей. Сообщается, что девятилетняя далитка Тара, которая якобы попала в руки четырех мужчин, была убита и сожжена в крематории Дели Кант. По словам отца погибшей, он попросил дочь набрать воды для матери. Они набирали воду из охладителя, установленного в крематории. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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