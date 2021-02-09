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Смертельный розыгрыш: в США во время съемок пранка убили парня

За убийство юного пранкера никто не ответит

сегодня, 10:44
Автор:

Мокрик Анастасия

В американском штате Теннесси, в парке развлечений произошло убийство молодого парня, который снимал пранк вместе со своим другом. Об этом информирует издание ВВС.

Смертельный розыгрыш: в США во время съемок пранка убили парня

Во время съемок пранка с ограблением был застрелен молодой парень - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, 20-летний Тимоти Уилкс вместе со своим приятелем снимали ролик для YouTube. Их задумкой было шуточное ограбление прохожих, чтобы снять на видео реакцию людей. Однако их розыгрыш зашел слишком далеко, что и привело к трагедии.

Как сообщили очевидцы происшествия, Уилкс вместе с товарищем, держа в руках большие ножи, подошли к компании, стоявшей у ​​семейного парка развлечений. В этот момент шутка парней вышла из-под контроля. Один из той самой компании достал пистолет и выстрелил в Тимоти. От полученных травм молодой человек скончался.

Как позже выяснилось, стрелявшим оказался 23-летний парень. Он объяснил полицейским, что не имел понятия о том, что в тот момент снимался некий розыгрыш, поэтому действовал в порядке самообороны. Источник сообщает, что за смерть юного пранкера никто наказан не был.

К слову, подобные ролики очень популярны в Сети и набирают большое количество просмотров. Но, в то же время, они являются очень опасными, ведь никогда не угадаешь реакцию другого, незнакомого человека, на то или иное действие. В связи с этим два года назад YouTube ввел правила, запрещающие опасные или угрожающие розыгрыши.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Индонезии из зоопарка сбежали два тигра и загрызли охранника. Одного из них пришлось застрелить.  Также сайт информировал читателей  о том, что в одном из штатов США легализовали все виды наркотиков.



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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-55982131
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