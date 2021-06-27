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Главная Новости Мир Россия В России пьяные депутаты от партии Путина врезались в надувную лодку – погиб отец семейства
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В России пьяные депутаты от партии Путина врезались в надувную лодку – погиб отец семейства

Тело погибшего мужчины нашли, ему было 32 года

сегодня, 22:15
Автор:

Ольга Чародий








18 июня в России, на Волге, катер с пьяными депутатами "Единой России" врезался в надувную лодку, где находилась семья с 5-летним ребенком. От удара с нее выпал 32-летний отец семейства. Его тело нашли только 27 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

В России пьяные депутаты от партии Путина врезались в надувную лодку – погиб отец семейства

В лодке находились депутаты РФ (фото из открытых источников)

В лодке находились российские депутаты Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. Они поспешили уплыть с места происшествия.

Управлял катером подчиненный Краснобаева, инспектор природоохраны Максим Забиров. Предварительно известно, что он был трезв, но нарушил правила судовождения, пересекая судовой ход под углом.

Жена погибшего Дениса Безрукова Ольга рассказала, что катер вернулся через 15 минут, успев высадить несколько неустановленных лиц. Депутаты же отрицают ее слова, говорят, что уехали за спасателями и никого не высаживали.


Как мы сообщали ранее, подводная лодка национальных Сил самообороны Японии попала в аварию у берегов префектуры Коти, наткнувшись на коммерческое торговое судно. Так, чрезвычайнее происшествие произошло в акватории Тихого океана, по близости от острова Шикоку, пишет агентство Kyodo.  

Как сообщил генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като, дизель-электрическая подводная лодка типа "Сорю" зацепила корпус другого судна в момент всплытия. В результате инцидента пострадали 3 члена экипажа подлодки, о жертвах на торговом судне не сообщатся. Известно, что пострадавшее судно находилось в частной собственности. "В данный момент при канцелярии премьер-министра создали кризисный штаб. В его задачу входит сбор и анализ информации о ситуации с подводной лодкой" — говорится в сообщении генерального секретаря.


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Источник: https://t.me/readovkanews/20471
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