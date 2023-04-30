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В России раскрыли резонансное убийство 1997 года: к нему может быть причастен Путин

Убийство было тесно связано в то время с вице-мэром Санкт-Петербурга Владимиром Путиным

30 апреля 2023, 21:17
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Автор:

Лиля Воробьева

Представители российской Федеральной службы безопасности раскрыли резонансное преступление – убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Отмечают, что к совершению убийства причастен предводитель Тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), который был его заказчиком. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В России раскрыли резонансное убийство 1997 года: к нему может быть причастен Путин

Владимир Путин (фото из открытых источников)


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При этом преступление, совершенное в 1997 году, было тесно связано в те времена с вице-мэром Санкт-Петербурга, а сейчас – главой Кремля Владимиром Путиным.

Как информируют российские медиа, по показам фигурантов преступления, которые они давали следствию, один из участников группировки наблюдал за местом, где проживал чиновник и собирал для сообщников информацию о его перемещении. Другой выстрелил по автомобилю, в котором находился вице-губернатор.

В те времена Путин тесно сотрудничает с Тамбовской ОПГ, решая вопрос предоставления в аренду топливно-заправочного комплекса в Пулково.

"Люди Барсукова получили ее благодаря подписи тогдашнего городского чиновника в соответствующем распоряжении. За это соглашение, как писали СМИ, Путин получил 4% дохода предприятия", — утверждается в публикации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что   Путин дал приказ создать музеи , посвященные "героической" войне против Украины. Президент России Владимир Путин приказал соответствующим органам РФ подготовиться, а затем создать музеи, которые будут освещать "героические" действия российской армии в войне в Украине. Российский диктатор дал задачу нескольким министерствам, в частности, культуре, обороне, науке и образованию создать по всей стране музеи, которые будут демонстрировать "события военно-специальной операции и подвиги ее участников", говорится в сообщении Кремля. Дополнительную задачу получило Министерство обороны РФ, которое должно определить артефакты войны, которые впоследствии станут экспонатами в этих музеях.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/v-rosii-rozkrili-rezonansne-vbivstvo-1997-roku-nitki-vedut-do-putina.htm
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