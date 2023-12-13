В России рассказали, что для них будет окончательной победой (ВИДЕО)

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Slava Kot
Российские пропагандисты обсудили, что для них будет означать окончательную победу. По словам одного из них, это выход на границы с Польшей, Словакией и Венгрией, а в идеале российский флаг над Капитолием в США.
Пропагандист РФ рассказал об окончательной победе России
Российский пропагандист в эфире телевидения РФ заявил, что лидеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо не будут против, если у России будет с ними общая граница.
Пропагандист заявил, что не имеет претензий к Путину, которого назвал "хорошим человеком". По словам россиянина, окончательная победа России будет в случае захвата всей территории Украины и свержения власти в США.
Отрывок российского шоу, в котором пропагандист рассказал, что будет окончательной победой для России, опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты попытались оправдать войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что США подвергли критике циничную российскую пропаганду от Небензи в ООН.
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