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В России рассказали, что для них будет окончательной победой (ВИДЕО)

Российский пропагандист назвал, что станет окончательной победой России в войне. По его мнению, Орбан согласится с такими идеями.

сегодня, 16:50
Автор:
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Slava Kot
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Российские пропагандисты обсудили, что для них будет означать окончательную победу. По словам одного из них, это выход на границы с Польшей, Словакией и Венгрией, а в идеале российский флаг над Капитолием в США.

В России рассказали, что для них будет окончательной победой (ВИДЕО)

Пропагандист РФ рассказал об окончательной победе России

Российский пропагандист в эфире телевидения РФ заявил, что лидеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо не будут против, если у России будет с ними общая граница.


"СВО должна заканчиваться на Западном Буге. Река Западный Буг, граница с Польшей, Словакией. Думаю Фицо не откажется от общей границы с Россией, и Орбан не откажется. У России есть потенциал, есть возможность этот план реализовать", — сказал гость пропагандистского шоу.

Пропагандист заявил, что не имеет претензий к Путину, которого назвал "хорошим человеком". По словам россиянина, окончательная победа России будет в случае захвата всей территории Украины и свержения власти в США.

"Русский народ и поддержка русского народа. Это точно присутствует и это часть победы, которая обязательно будет, и она будет там, Западный Буг, западная граница. А дальше Андреевский флаг будет на развалинах Капитолия – это должно быть, ведь это будет окончательная победа", – утверждает гражданин РФ.

Отрывок российского шоу, в котором пропагандист рассказал, что будет окончательной победой для России, опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты попытались оправдать войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что США подвергли критике циничную российскую пропаганду от Небензи в ООН.



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