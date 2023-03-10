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В России рассказали о будущих отношениях с Украиной

Российский представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, есть ли общее будущее у Украины и России.

сегодня, 12:11 comments3657
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Автор:

Slava Kot

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, будут ли в будущем отношения между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России рассказали о будущих отношениях с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Во время ежедневного брифинга российский дипломат и голос Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отношения между Украиной и Россией в будущем "неизбежны", ведь страны находятся рядом и имеют общую границу.


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"Отношения России и Украины в будущем неизбежны, потому что мы соседи", — сказал Дмитрий Песков.

Российский политик отреагировал на протесты в Грузии. Власти страны пытаются принять законопроект об "иностранных агентах", который имеет сходства с российским. В ЕС отметили, что такие шаги грузинских властей оттолкнут страну от ее европейского направления, а сами грузины вышли на массовые протесты.

"Песков вновь заявил, что грузинский закон об иноагентах не имеет отношения к России ни по существу, ни по форме, а инициировала его сама грузинские власти", — сообщают российские СМИ слова пресс-секретаря президента РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евросоюз охотится за российскими деньгами в своих странах. Теперь стало известно, сколько удалось заморозить российских активов в странах ЕС.

Также "Комментарии" писали, что руководящая партия Грузии отзывает закон об "иноагентах". Однако грузинский народ не верит пророссийскому правительству, а юристы и правозащитники подтверждают это. Согласно законодательству, власти в Грузии не вправе аннулировать закон, если он прошел в первом чтении парламентом страны.



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Источник: https://t.me/rian_ru/196542
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