Совершена экстренная посадка: в США пассажир самолета штурмовал кабину пилота



















В Соединённых Штатах Америки самолет совершил экстренную посадку. Об этом сообщает телеканал KRQE.

В США самолет совершил экстренную посадку. Фото из открытых источников

Инцидент произошел вчера, 4 июня, в американском штате Нью-Мексико. Самолет, который направлялся из Лос-Анджелеса в Нэшвилл, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту города Альбукерке.

Как стало известно, один из пассажиров самолета хотел проникнуть в кабину пилотов. По словам очевидцев, он требовал от пилотов "остановить самолет". К счастью, правонарушителю не удалось попасть в кабину самолета. Мужчина был задержан силами бортпроводников и пассажиров.

Самолет был перенаправлен в воздухе в международный аэропорт Альбукерке Санпорт. После того как борт совершил посадку, дебошир был задержан сотрудниками правоохранительных органов. К счастью, в ходе инцидента никто не пострадал.

Известно, что его делом сейчас занимается Федеральное бюро расследований США.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в канадском интернате было обнаружены останки более чем двухсот детей. Известно, что учреждение работало под эгидой католической церкви. Организация Объединённых наций потребовала от властей Канады и Ватикана провести расследование. Премьер Министр Канады заявил о том, что церковь должна взять на себя ответственность. Более подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что в американском штате Калифорния 40-летняя учительница рисования была арестована из-за подозрения в сексуальных связях с учеником. Известно, подозреваемую наняли родители подростка в качестве репетитора. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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