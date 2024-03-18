В России размечтались, как может выглядеть «зона безопасности» на оккупированных территориях

Российский военный обозреватель предположил, что "санитарная зона безопасности" будет создана после того, как между Киевом и Москвой будет подписан мирный договор по принципу – мир в обмен на территории. Тогда, по его словам, Россия получит четыре украинские области, и новую границу.

Санитарная зона безопасности

По его словам, в этом случае в текст мирных договоренностей могут включить, например, запрет на дислокацию вооружения и военной техники, к примеру, на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областей. Он отметил, что в список запрещенного к размещению там вооружения могут войти реактивные системы залпового огня, высокомобильные армейские ракетные комплексы (типа М142), части и соединения в том числе аэродромы базирования тактической авиации.

Также Ходаренок предположил, что после подписания таких мирных договоренностей в тех или иных регионах Украины не будут создаваться наступательные группировки войск ВСУ и размещаться оружие с радиусом боевого применения, к примеру, более 300/500 км.

При этом, по его словам, на новых российских территориях должны быть дислоцированы силы и средства противовоздушной/противоракетной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации. Они исключат в дальнейшем даже несанкционированные украинской стороной попытки применения наступательного оружия, заявил военный обозреватель страны-агрессора.

Впрочем, он добавил, что Киев еще "пока не готов" идти на мирные переговоры с Москвой, поэтому "специальная военная операция" должна продолжаться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости создать "санитарную зону".



