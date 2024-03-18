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В России размечтались, как может выглядеть «зона безопасности» на оккупированных территориях

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что на временно оккупированных территориях должна быть создана некая «санитарная зона безопасности». При этом российские военный обозреватель Михаил Ходаренок предположил, как она будет выглядеть

сегодня, 15:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российский военный обозреватель предположил, что "санитарная зона безопасности" будет создана после того, как между Киевом и Москвой будет подписан мирный договор по принципу – мир в обмен на территории. Тогда, по его словам, Россия получит четыре украинские области, и новую границу.

В России размечтались, как может выглядеть «зона безопасности» на оккупированных территориях

Санитарная зона безопасности

По его словам, в этом случае в текст мирных договоренностей могут включить, например, запрет на дислокацию вооружения и военной техники, к примеру, на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областей. Он отметил, что в список запрещенного к размещению там вооружения могут войти реактивные системы залпового огня, высокомобильные армейские ракетные комплексы (типа М142), части и соединения в том числе аэродромы базирования тактической авиации.

Также Ходаренок предположил, что после подписания таких мирных договоренностей в тех или иных регионах Украины не будут создаваться наступательные группировки войск ВСУ и размещаться оружие с радиусом боевого применения, к примеру, более 300/500 км.

При этом, по его словам, на новых российских территориях должны быть дислоцированы силы и средства противовоздушной/противоракетной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации. Они исключат в дальнейшем даже несанкционированные украинской стороной попытки применения наступательного оружия, заявил военный обозреватель страны-агрессора.

Впрочем, он добавил, что Киев еще "пока не готов" идти на мирные переговоры с Москвой, поэтому "специальная военная операция" должна продолжаться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости создать "санитарную зону".




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/2024/03/18/18434863.shtml?updated
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