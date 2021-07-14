В Индии тигрица загрызла двух мотоциклистов на глазах в их друга

В Индии тигр напал на двух мужчин. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

В Индии тигр напал на двух мужчин. Фото из открытых источников

Как стало известно, трое мужчин ехали на мотоцикле в свою деревню. Их путь пролегал через заповедник с тиграми. Отмечается, что пострадавших предупреждали о том, что в этих окрестностях находится самка тигра со своим выводком. По всей видимости, парни решили проигнорировать это предупреждение и не стали перестраивать маршрут.

На следующий день бездыханные тела двух пострадавших от нападения тигрицы случайно обнаружили местные жители. Они же и помогли третьему мужчине, которому удалось выжить, слезть с дерева. Он был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Выживший находился в шоковом состоянии.

Сейчас сотрудники лесничества устанавливают местонахождение хищницы.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бразилии на местного жителя напала акула. Выпивший мужчина проигнорировал предупреждение о том, что в этой местности запрещено находится в воде. Он зашел в воду по пояс для того, чтобы справить нужду, и в этот момент на него напала хищная рыба. Пострадавший получил серьезные ранения. Его вытащили на берег приятели, с которыми он отдыхал. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" писал о том, что из индонезийского зоопарка сбежало несколько тигров, которые напали на охранника. Два суматранских тигра, которые находятся под угрозой исчезновения, сбежали с вольеров, поврежденных во время сильных дождей. После удачного побега хищники совершили нападение на 47-летнего охранника, который находился неподалеку. Подробности — в нашей статье.

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