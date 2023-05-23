logo

BTC/USD

27191.74

ETH/USD

1851.83

LTC/USD

91.13

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России решили "наказать" Польшу: что придумали в Кремле
commentss НОВОСТИ Все новости

В России решили "наказать" Польшу: что придумали в Кремле

Россия решила "наказать "Польшу" за захват здания школы" при посольстве РФ

сегодня, 22:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

В Государственной Думе России требуют ввести запрет для польских автомобильных перевозчиков осуществлять передвижение по территории страны-агрессора. Об этом в собственном Telegram-канале написал руководитель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что фуры из Польши еще должны быть лишены возможностей заправляться горючим по ценам РФ.

В России решили "наказать" Польшу: что придумали в Кремле

Польским фурам хотят запретить въезд в Россию (фото из открытых источников)

Как утверждает Вячеслав Володин, для польских перевозчиков должны установить цены на уровне Евросоюза.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В соответствии с принятым решением поляки потеряют около 8,5 миллиарда евро доходов, получаемых за счет России. Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более 20 тыс. водителей, которые из-за их поступков лишатся работы, а около 2 тыс. польских транспортных компаний обанкротятся", — утверждает российский чиновник.

Предлагаемый шаг – это "наказание" Российской Федерацией Польши "за захват здания школы" при российском посольстве.

Как утверждают в информации сайта российской Госдумы, предлагается допускать передвижение польских фур от границы РФ до ближайших таможенных терминалов, чтобы там производить перецепку прицепов или полуприцепов и перегрузку товаров на транспортные грузовики перевозчиков РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия выставила Польше счет за "освобождение от нацистов" и назвала сумму. В России неожиданно заявили, что Польша якобы должна заплатить россиянам за освобождение от немецких оккупантов во время Второй мировой войны. Об этом в Telegram-канале написал глава Госдумы России Вячеслав Володин. По его словам, треть территорий Польши являются районами с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богаты природными ресурсами. Именно "благодаря России" эти территории вошли в ее состав.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Иван Сирко

сегодня, 21:56

Ось воно як санкції проти росії діють як мінімум кілька років, а польша як торговула з рашкою так і торгує та заправлялалась і їздила дорогами рашки значить платили якесь мито на кордоні!!! Ось все стало на свої місця польша також спонсор терору в Україні! піпец

Олена

сегодня, 21:41

Нехай росія спочатку заплатить за 1 вересня 1939 року, коли розв'язала з Гітлером Другу світову війну, всіх розстріляних поляків в Катині, за знищений літак Ту-154 під Смоленськом...Думаю, що поляки знайдуть ще що дописати.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!