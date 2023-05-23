В России решили "наказать" Польшу: что придумали в Кремле

В Государственной Думе России требуют ввести запрет для польских автомобильных перевозчиков осуществлять передвижение по территории страны-агрессора. Об этом в собственном Telegram-канале написал руководитель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что фуры из Польши еще должны быть лишены возможностей заправляться горючим по ценам РФ.

Польским фурам хотят запретить въезд в Россию (фото из открытых источников)

Как утверждает Вячеслав Володин, для польских перевозчиков должны установить цены на уровне Евросоюза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"В соответствии с принятым решением поляки потеряют около 8,5 миллиарда евро доходов, получаемых за счет России. Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более 20 тыс. водителей, которые из-за их поступков лишатся работы, а около 2 тыс. польских транспортных компаний обанкротятся", — утверждает российский чиновник.

Предлагаемый шаг – это "наказание" Российской Федерацией Польши "за захват здания школы" при российском посольстве.

Как утверждают в информации сайта российской Госдумы, предлагается допускать передвижение польских фур от границы РФ до ближайших таможенных терминалов, чтобы там производить перецепку прицепов или полуприцепов и перегрузку товаров на транспортные грузовики перевозчиков РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия выставила Польше счет за "освобождение от нацистов" и назвала сумму. В России неожиданно заявили, что Польша якобы должна заплатить россиянам за освобождение от немецких оккупантов во время Второй мировой войны. Об этом в Telegram-канале написал глава Госдумы России Вячеслав Володин. По его словам, треть территорий Польши являются районами с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богаты природными ресурсами. Именно "благодаря России" эти территории вошли в ее состав.