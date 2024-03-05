В России решили заняться расследованием смерти Сталина: кого подозревают

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Кравцев Сергей
Коммунистическая партия "Коммунисты России" обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти советского диктатора Иосифа Сталина. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил председатель КПКР Сергей Малинкович, пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Иосиф Сталин. Фото из открытых источников
Отмечается, 5 марта коммунисты в Москве также планируют возложить цветы к бюсту диктатора, который организовал ряд массовых истреблений украинцев в ХХ веке.
Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим пытается оформить войну с Украиной в духе Второй мировой. Возрождаются сталинские структуры для репрессий против украинцев. Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Также издание "Комментарии" сообщало — президента РФ Владимира Путина объединяет с бывшим генсеком СССР Иосифом Сталиным ненависть к Украине и украинцам. Сталин в свое время устроил Голодомор в Украине, убив миллионы гражданских. Теперь Путин преследует такую же цель, развязав войну против мирного государства в 21 веке. Такое заявление сделала глава американской делегации при ООН посол Линда Томас-Гринфилд.
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