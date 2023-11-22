В ООН сравнили Путина со Сталиным, указав на то, что их объединяет

Президента РФ Владимира Путина объединяет с бывшим генсеком СССР Иосифом Сталиным ненависть к Украине и украинцам. Сталин в свое время устроил Голодомор в Украине, убив миллионы гражданских. Теперь Путин преследует такую же цель, развязав войну против мирного государства в 21 веке. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава американской делегации при ООН посол Линда Томас-Гринфилд, пишет "Укринформ".

Путин и Сталин. Фото: из открытых источников

"В этом месяце мы имеем 90-ю годовщину Голодомора, который означает смерть от голода. Но Путин не обращал внимания, он, скорее, вдохновился. Как и Сталин, Путин использует продовольствие как оружие войны. Как и Сталин, Путин совершил голод и смерть в Украине", – заявила Линда Томас-Гринфилд.

Дипломат отметила, Путин преследовал и преследует такую же цель, как и Сталин. Он отдавала приказ силой отбирать украинское зерно, бомбить украинскую сельскохозяйственную инфраструктуру и портовые города, не давать людям спокойно жить и работать.

Посол подчеркнула, что тогда миллионы украинских женщин, детей, мужчин погибли из-за жесткой и репрессивной политики сталинского режима, из-за рукотворного и умышленного голода. Это, по ее словам, "стало предупреждением" того, что может произойти, если не сдерживать жестокость и тиранию.

Томас-Гринфилд добавила, что Россия ведет войну не только против народа Украины, "она также ведет войну против уязвимых слоев населения во всем мире, которые зависят от экспорта продовольствия из Украины".

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