В России резко вырос дефицит бюджета. Это рекорд последних лет

Громадные объемы расходов в декабре привели к рекордному дефициту бюджета в России. Таким образом, государственные учреждения в России находятся в сложном положении, а эксперты начали говорить об эффективности санкций и ограничений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное издание Bloomberg.

В России рекордно вырос дефицит бюджета за 2022 год. Фото из открытых источников

Путин хотел приуменьшить действие западных санкций, но в последние месяцы российской экономики показали ужасные последствия для РФ. После стремительного роста государственных расходов в декабре бюджетный дефицит России превзошел самые смелые ожидания правительства, достигнув почти 4 триллионов рублей (около 56 миллиардов долларов).

Статистика показывает, что только в декабре правительство потратило почти 7 триллионов рублей (101 миллиард долларов), тогда как за весь год месячные расходы составляли около 2 триллионов рублей (29 миллиардов долларов). При этом доходы по итогам года не выросли.





Немецкий экономист Янис Клюге отмечает, что дефицит бюджета России в 2022 году составил около 2,3% ВВП и добавляет, что хуже было только в 2020 году из-за вспышки пандемии коронавируса. Во все остальные годы доходы перекрывали расходы бюджета России.





В 2023-2025 годах тяжело ожидать, что российские финансы будут в лучшем состоянии. Клюге утверждает, что бюджетные планы России нереалистичны, а дефицит будет углубляться из-за все еще очень высоких затрат и падения доходов от продажи сырья (преимущественно нефти и газа). Bloomberg сообщает, что в России цена на нефть заложена на уровне 70 долларов, в то время как ее реальная стоимость составляет около 50 долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин придумал новую схему, как наполнить бюджет России.

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