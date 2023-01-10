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В России резко вырос дефицит бюджета. Это рекорд последних лет

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину Путин продолжает уничтожать российский бюджет. В последний месяц 2022 г. зафиксировали настолько большое падение бюджета РФ, что оно перекрыло все предыдущие месяцы положительных показателей.

сегодня, 15:27
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Автор:

Slava Kot

Громадные объемы расходов в декабре привели к рекордному дефициту бюджета в России. Таким образом, государственные учреждения в России находятся в сложном положении, а эксперты начали говорить об эффективности санкций и ограничений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное издание Bloomberg.

В России резко вырос дефицит бюджета. Это рекорд последних лет

В России рекордно вырос дефицит бюджета за 2022 год. Фото из открытых источников

Путин хотел приуменьшить действие западных санкций, но в последние месяцы российской экономики показали ужасные последствия для РФ. После стремительного роста государственных расходов в декабре бюджетный дефицит России превзошел самые смелые ожидания правительства, достигнув почти 4 триллионов рублей (около 56 миллиардов долларов).

Статистика показывает, что только в декабре правительство потратило почти 7 триллионов рублей (101 миллиард долларов), тогда как за весь год месячные расходы составляли около 2 триллионов рублей (29 миллиардов долларов). При этом доходы по итогам года не выросли.

В России резко вырос дефицит бюджета. Это рекорд последних лет - фото 2

Немецкий экономист Янис Клюге отмечает, что дефицит бюджета России в 2022 году составил около 2,3% ВВП и добавляет, что хуже было только в 2020 году из-за вспышки пандемии коронавируса. Во все остальные годы доходы перекрывали расходы бюджета России.

В России резко вырос дефицит бюджета. Это рекорд последних лет - фото 3

В 2023-2025 годах тяжело ожидать, что российские финансы будут в лучшем состоянии. Клюге утверждает, что бюджетные планы России нереалистичны, а дефицит будет углубляться из-за все еще очень высоких затрат и падения доходов от продажи сырья (преимущественно нефти и газа). Bloomberg сообщает, что в России цена на нефть заложена на уровне 70 долларов, в то время как ее реальная стоимость составляет около 50 долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин придумал новую схему, как наполнить бюджет России.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на поставки западных танков в Украину.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-10/russia-s-budget-gap-surges-to-record-as-war-pressures-finances
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