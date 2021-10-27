В России родился мутант с двумя головами: в сети показали, как он выглядит (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Чрезвычайное и жуткое событие произошло на территории Хакасии, в РФ. В деревне у молодой коровы родился теленок с двумя головами и туловищем и другими частями тела свиньи. Шокирующее фото разлетелось по сети. Его подлинность уже подтвердили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хакасии.
Мутант родился у коровы (фото из открытых источников)
Некоторые пользователи предполагали, что Photoshop, но оказалось, что это правда. На свет в русской глубинке действительно появился мутант. Подробности об этой шокирующей ситуации сообщили в департаменте ветеринарии Минсельхозпрода Хакасии. В службе рассказали, что инцидент произошел в селе Маткечик Бейского района.
Владелица животного рассказала местным СМИ, что это был первый теленок у молодой коровы. Оно появилось на свет уже мертвым. СМИ написали, что животное через несколько дней также умерло после родов.
Специалисты называют такое явление – мутацией, изменением генома. Факторами, влияющими на такие мутации могут быть внешние и внутренние объекты. В том числе и созданы в искусственных условиях, то есть путем экспериментов.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России медведь напал на женщину во время выступления на арене цирка . Животное вывели на арену для выступления. Однако медведь стал странно вести себя на сцене, он крепко схватил лапами ассистентку за руки и повалил ее на пол. В это время работники цирка бросились на помощь и ударили животное несколько раз. Однако медведь не отреагировал. У женщины поцарапанные руки до крови и кровоподтеки на ногах и на теле от схватки с медведем. Известно, что таким животным надевают намордники, чтобы они случайно никого не покусали. Однако когти у них тоже острые. Медведь может нанести человеку вред лапами.
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