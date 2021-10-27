В России родился мутант с двумя головами: в сети показали, как он выглядит (ФОТО)

Чрезвычайное и жуткое событие произошло на территории Хакасии, в РФ. В деревне у молодой коровы родился теленок с двумя головами и туловищем и другими частями тела свиньи. Шокирующее фото разлетелось по сети. Его подлинность уже подтвердили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хакасии.

Мутант родился у коровы (фото из открытых источников)

Некоторые пользователи предполагали, что Photoshop, но оказалось, что это правда. На свет в русской глубинке действительно появился мутант. Подробности об этой шокирующей ситуации сообщили в департаменте ветеринарии Минсельхозпрода Хакасии. В службе рассказали, что инцидент произошел в селе Маткечик Бейского района.

Владелица животного рассказала местным СМИ, что это был первый теленок у молодой коровы. Оно появилось на свет уже мертвым. СМИ написали, что животное через несколько дней также умерло после родов.