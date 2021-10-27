logo

BTC/USD

59088.70

ETH/USD

4011.90

LTC/USD

184.43

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России родился мутант с двумя головами: в сети показали, как он выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В России родился мутант с двумя головами: в сети показали, как он выглядит (ФОТО)

Инцидент шокировал сеть

27 октября 2021, 23:25
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Чрезвычайное и жуткое событие произошло на территории Хакасии, в РФ. В деревне у молодой коровы родился теленок с двумя головами и туловищем и другими частями тела свиньи. Шокирующее фото разлетелось по сети. Его подлинность уже подтвердили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хакасии.

В России родился мутант с двумя головами: в сети показали, как он выглядит (ФОТО)

Мутант родился у коровы (фото из открытых источников)

Некоторые пользователи предполагали, что Photoshop, но оказалось, что это правда. На свет в русской глубинке действительно появился мутант. Подробности об этой шокирующей ситуации сообщили в департаменте ветеринарии Минсельхозпрода Хакасии. В службе рассказали, что инцидент произошел в селе Маткечик Бейского района.

Владелица животного рассказала местным СМИ, что это был первый теленок у молодой коровы. Оно появилось на свет уже мертвым. СМИ написали, что животное через несколько дней также умерло после родов.

Специалисты называют такое явление – мутацией, изменением генома. Факторами, влияющими на такие мутации могут быть внешние и внутренние объекты. В том числе и созданы в искусственных условиях, то есть путем экспериментов.

В России родился мутант с двумя головами: в сети показали, как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России медведь напал на женщину во время выступления на арене цирка . Животное вывели на арену для выступления. Однако медведь стал странно вести себя на сцене, он крепко схватил лапами ассистентку за руки и повалил ее на пол. В это время работники цирка бросились на помощь и ударили животное несколько раз. Однако медведь не отреагировал. У женщины поцарапанные руки до крови и кровоподтеки на ногах и на теле от схватки с медведем. Известно, что таким животным надевают намордники, чтобы они случайно никого не покусали. Однако когти у них тоже острые. Медведь может нанести человеку вред лапами.

 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.mcxpx.ru/new.php?id_new=1848
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!