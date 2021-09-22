В России с радаров исчез самолет Ан-26: подробности

В Хабаровске с радаров исчез самолет. Сообщается, что в то время на борту находились 6 пассажиров. Последний раз самолет выходил на связь в 18:45. Об этом сообщает "Интерфакс".

Самолет Ан-26 (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что борт проверял наземные средства связи и радиолокационное оборудование в 40 километрах от Хабаровска. Но во время своего технического полета с экипажем судна внезапно пропала связь. При этом специалисты МЧС не зафиксировали аварийного сигнала тревоги.

Причиной исчезновения авиалайнера называют плохую погоду. Кроме этого, специалисты среди других версий рассматривают ошибку пилотирования.

Искать борт сразу отправились спасатели, но им пришлось приостановить свою работу из-за плохой погоды. Ведь пока метеоусловия плохие. Поэтому наземной группе спасателей, что занимается поисками сложно работать, заявляют в МЧС. Несмотря на то, специалисты уже определили квадрат для поиска и приблизительное местонахождение самолета.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России пассажирский самолет совершил жесткое приземление.В результате жесткого приземления пассажирского самолета L-410 погибли четыре человека — трое пассажиров и пилот. Трагедия произошла на территории Российской Федерации, в Иркутской области. По предварительным данным, на борту самолета находились 16 человек, 14 из которых — пассажиры и двое — члены экипажа. Отмечается, что возможной причиной жесткой посадки стал отказ двигателя и ошибка экипажа в условиях тумана. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в понедельник, 13 сентября, власти будут принимать решение о компенсации семьям пострадавших и погибших в результате трагедии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!