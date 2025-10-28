Масштабную реформу тарифов на электроэнергию готовят российские власти. Это, как пояснили в Центре противодействия дезинформации, будет фактически означать очередной рост цен для населения.

Главная цель этой "реформы", как объяснили аналитики ЦПД, уменьшить объем государственных субсидий, чтобы найти больше средств на нужды войны.

"Сейчас государство компенсирует заниженные тарифы для граждан за счет промышленности, малого бизнеса и бюджетных учреждений. Новые правила предусматривают упразднение льготных коэффициентов, ограничение социальных норм потребления электричества и уменьшение количества категорий, имеющих право на скидку", — сообщили в Центре.

Аналитики отметили: российские власти ожидают, что эти изменения позволят сэкономить 160 млрд рублей (примерно 2 млрд долл.). Но экономия произойдет за счет незащищенных слоев населения – малообеспеченных семей, пенсионеров, жителей сел.

"Кремль уже долгое время сокращает социальные программы ради войны: урезано финансирование медицины, образования и соцвыплат, а теперь под этот каток попадут льготные тарифы на электричество. Власти РФ в очередной раз вынуждают граждан платить за войну из собственного кармана", — резюмировали в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы в экономике России только нарастают. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что после трех лет роста военная промышленность России вошла в убыль.

Аналитики отмечают, что ранее именно предприятия ВПК являлись главным двигателем экономики России. Однако сейчас они впервые тянут показатели вниз.