В России сильные взрывы: в каком городе пропал свет

Мониторинговые ресурсы ночью, 19 декабря, сообщили о взрывах в российском городе Орел. С большой вероятностью под атаку попала местная ТЭЦ, ведь в городе зафиксировали перебои с электроснабжением.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Сообщалось, что кроме Орла, взрывы прогремели в Воронеже, Таганроге, Орле и в Ростове.

Вероятно, Орел атакован ракетами, другие города – дронами. Под ударом была орловская ТЭЦ, ведь зафиксированы проблемы со светом.

Кроме того, местные жители начали жаловаться на то, что исчезло водо- и теплоснабжение.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Ростове-на-Дону и Батайске Ростовской области в ночь на 18 декабря раздавались взрывы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ряд российских СМИ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Москву атаковали дроны в ночь, 15 декабря, раздавались взрывы. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила 15 дронов.

Москвичи в пабликах делились информацией, что взрывы раздавались в Истринском районе Москвы. Кроме этого, из-за атаки дронов временно останавливали работу аэропортов Домодедово и Жуковского. Впоследствии эти ограничения сняли.

Ранее "Комментарии" писали – в ночь на 11 декабря неопознанные беспилотники атаковали российский город Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод, на территории которого вспыхнул пожар. В соцсетях появились видео, на которых видно сильный пожар и зарево над промышленным объектом. Сообщалось, что целью атаки, с большой вероятностью, стал химический завод "Акрон".



