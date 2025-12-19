logo_ukra

У Росії сильні вибухи: у якому місті пропало світло

Під атакою виявилася низка російських міст, але найбільше дісталося Орлу

19 грудня 2025, 07:21
Моніторингові ресурси вночі, 19 грудня, повідомили про вибухи у російському місті Орел. З великою ймовірністю під атаку потрапила місцева ТЕЦ, адже у місті зафіксували перебої з електропостачанням.

У Росії сильні вибухи: у якому місті пропало світло

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Повідомлялося, що окрім Орла, вибухи пролунали у Воронежі, Таганрозі, Орлі та у Ростові.

Ймовірно, Орел атакований ракетами, інші міста дронами. Під ударом була орловська ТЕЦ, адже зафіксовано проблеми зі світлом.

Крім того, місцеві жителі почали скаржитися на те, що зникло водо- та теплопостачання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Ростові-на-Дону та Батайську Ростовської області в ніч проти 18 грудня лунали вибухи. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє низка російських ЗМІ.                 

Також видання "Коментарі" повідомляло – Москву атакували дрони у ніч, 15 грудня, лунали вибухи. Мер столиці країни-агресора Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 15 дронів.

Москвичі у пабликах ділилися інформацією, що вибухи лунали в Істринському районі Москви. Крім цього, через атаку дронів тимчасово зупиняли роботу аеропортів Домодєдово та Жуковського. Згодом ці обмеження зняли.

Раніше "Коментарі" писали – у ніч проти 11 грудня невідомі безпілотники атакували російське місто Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод, на території якого спалахнула пожежа. У соцмережах з'явилися відео, на яких видно сильну пожежу та заграву над промисловим об'єктом. Повідомлялося, що метою атаки, з ймовірністю, став хімічний завод "Акрон".




