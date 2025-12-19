У Росії сильні вибухи: у якому місті пропало світло

Моніторингові ресурси вночі, 19 грудня, повідомили про вибухи у російському місті Орел. З великою ймовірністю під атаку потрапила місцева ТЕЦ, адже у місті зафіксували перебої з електропостачанням.

Повідомлялося, що окрім Орла, вибухи пролунали у Воронежі, Таганрозі, Орлі та у Ростові.

Ймовірно, Орел атакований ракетами, інші міста дронами. Під ударом була орловська ТЕЦ, адже зафіксовано проблеми зі світлом.

Крім того, місцеві жителі почали скаржитися на те, що зникло водо- та теплопостачання.

