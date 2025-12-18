Сильные взрывы и зарево огня в России: в какой области было громче всего

В Ростове-на-Дону и Батайске Ростовской области в ночь на 18 декабря раздавались взрывы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ряд российских СМИ.

Взрывы в России.

Отмечается, что около 23:30 начали появляться сообщения о взрывах в Ростове-на-Дону и Батайске. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео взрывов. Также сообщалось о работе российского ПВО.

Местные жители жаловались, что в некоторых населенных пунктах Ростовской области пропал свет.

Атаку неизвестным оружием подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Также он проинформировал, что в порту города поражено судно.

"В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется. В Батайске медицинская помощь понадобилась четырем жителям", – отметил путинский чиновник.

Позже мэр российского Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что пожар тушат на танкере, который "пострадал от удара ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие".

В местных пабликах уточнили – горит нефтяной танкер. Разлива нефтепродуктов якобы удалось избежать.

Также утром Минобороны России сообщило о 47 якобы сбитых "украинских беспилотниках" за ночь 18 декабря над областями РФ.

