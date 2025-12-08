logo

В России система катапультирования самолета ликвидировала двух пилотов в укрытии

В российском авиаполке система катапультирования случайно сработала в укрытии, погибли два пилота.

8 декабря 2025, 10:02
Slava Kot

В России произошел очередной инцидент в военной авиации. В закрытом помещении сработала система катапультирования боевого самолета, что привело к гибели двух членов экипажа. По информации российского авиаблогера и бывшего военного лётчика Fighterbomber, инцидент произошел 7 декабря в одном из полков бомбардировочной авиации.

В России система катапультирования самолета ликвидировала двух пилотов в укрытии

Система катапультирования ликвидировала двух пилотов РФ. Фото: Esquire

Как сообщил Fighterbomber, самолет находился в укрытии, когда произошла активация катапультной системы. Пилот и штурман были в кабине самолета во время катапультирования в закрытом пространстве, что и послужило причиной их смерти.

"Вчера в одном из авиационных полков бомбардировочной авиации на находившемся в укрытии самолете сработала система катапультирования. Пилот и штурман получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает государственная комиссия", — сообщил Fighterbomber.

Российские власти инцидент не комментируют, а Министерство обороны РФ традиционно воздерживается от любых публичных заявлений. Пока неизвестно ни марку самолета, ни детали, которые могли бы объяснить, почему система катапультирования сработала в условиях, когда запуск не должен быть возможен.

Fighterbomber также не сообщил имена погибших пилотов, но отметил, что государственная комиссия уже проводит расследование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале ноября в Карелии упал российский истребитель Су-30. Погибли два пилота. Минобороны РФ подтвердило аварию, причины трагедии выясняются.

Также "Комментарии" писали об инциденте в Белгороде, где в начале декабря произошел мощный взрыв. Российские СМИ указывают, что российская авиация сбросила на город авиабомбу.



Источник: https://t.me/bomber_fighter/23498
