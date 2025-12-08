У Росії система катапультування літака ліквідувала двох пілотів в укритті

У Росії стався черговий інцидент у військовій авіації. У закритому приміщенні спрацювала система катапультування бойового літака, що призвело до загибелі двох членів екіпажу. За інформацією російського авіаблогера та колишнього військового льотчика Fighterbomber, інцидент стався 7 грудня в одному з полків бомбардувальної авіації.

Система катапультування ліквідувала двох пілотів РФ. Фото: Esquire

Як повідомив Fighterbomber літак перебував в укритті, коли відбулася активація катапультної системи. Пілот і штурман були в кабіні літака під час катапультування у закритому просторі, що й стало причиною їх смерті.

"Вчора в одному з авіаційних полків бомбардувальної авіації на літаку, що знаходився в укритті, спрацювала система катапультування. Пілот і штурман отримали травми, несумісні з життям. На місці працює державна комісія", — повідомив Fighterbomber.

Російська влада інцидент не коментує, а Міністерство оборони РФ традиційно утримується від будь-яких публічних заяв. Наразі невідомо ні марку літака, ні деталі, які могли б пояснити, чому система катапультування спрацювала в умовах, коли запуск не мав бути можливим.

Fighterbomber також не повідомив імен загиблих пілотів, але зазначив, що державна комісія вже проводить розслідування.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на початку листопада у Карелії впав російський винищувач Су-30. Загинули двоє пілотів. Міноборони РФ підтвердило аварію, причини трагедії з’ясовуються.

Також "Коментарі" писали про інцидент у Бєлгороді, де на початку грудня стався потужний вибух. Російські ЗМІ вказують, що російська авіація скинула на місто авіабомбу.