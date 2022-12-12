В России снова большой пожар на складе (ВИДЕО)

В российском Нижнекамске, что в Татарстане, произошел большой пожар, полностью уничтоживший склад с каучуком площадью 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Baza . В Нижнекамске пожар полностью уничтожил склад с каучуком (фото из открытых источников) В сообщении говорится, что пожар начался на одном из складов предприятия "Нижнекамскнефтехим" с готовой продукцией.

По предварительной информации, огонь опрокинулся на склад из цеха №1532, где находилась готовая продукция. В результате огонь полностью разрушил помещение. Пока причины пожара неизвестны. Известно, что предприятие "Нижнекамскнефтехим" выпускает синтетические каучуки, на долю которых приходится около 41% выручки. Еще 34% компании обеспечивают пластики, остальные 25% приходится на продажу других видов продукции. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России полковника армии арестовали за взятку — стиральную машину. В России посадили под домашний арест полковника армии за то, что он у другого офицера в качестве взятки требовал стиральную машину. Российская полиция арестовала полковника русского армии, после того как он требовал бытовую технику у московского военного комиссара, у которого в его военкомате плохо шла мобилизация. Чтобы уладить проблему военного комиссара, полковник попросил его купить ему стиралку, стоившую около тысячи долларов. Но после того, как на полковника донесли в ФСБ, он признал себя виновным во взяточничестве и был отправлен под домашний арест на два месяца. Также "Комментарии" сообщали о том, что в Москве раздаются взрывы – масштабный пожар в ТЦ . В столице России произошел масштабный пожар в ТЦ "МЕГА Химки", его площадь достигла 17 тыс. кв. метров, на месте происшествия раздаются взрывы. Сообщается, что пожар начался в магазине OBI. Далее огонь охватил всю площадь супермаркета и начались взрывы газовых баллонов и банок с красками. Из-за сильных взрывов к тушению пожара не может присоединиться авиация. Здание ТЦ рушится.

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