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В России снова масштабный пожар – темный дым валит над Новосибирском

В российском Новосибирске пожар - очевидцы рассказывают, что слышали взрывы

сегодня, 15:10
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Автор:

Кравцев Сергей

В Новосибирске РФ произошел большой пожар на складах – огнем охвачено около 1800 кв.м., очевидцы сообщили, что слышали взрывы. Как передает издание "Комментарии", о пожаре пишет ряд российских СМИ, та также сообщают российские паблики в Telegram.

В России снова масштабный пожар – темный дым валит над Новосибирском

Пожар в Новосибирске. Фото: Телеграмм-канал "Инцидент Новосибирск"

Сообщается, что горит двухэтажное складское здание из сэндвич-панелей по улице 2-й Станционной, 30. Строение полностью охвачено пламенем, произошло обрушение конструкций, есть угроза для соседних зданий.

По данным МЧС, пожар ликвидируют более 70 человек и 20 единиц техники.

Местные жители в пабликах жалуются, что из-за пожара стоит "жуткий запах пластика". Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Читайте также на портале "Комментарии" — в российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Этот аэродром уже был атакован дроном 5 декабря – перед массированным ракетным ударом россиян по территории Украины. В последнее время участились случаи подобных поражений, а также разнообразных пожаров в стране-агрессоре. О чём это говорит? К чему в итоге может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье, снова оправдывал нападение на Украину, говорил о готовности к переговорам, а также о том, что 99,9% россиян якобы "готовы отдать всё ради интересов Родины". О чём говорят подобные заявления? Каковы шансы у Путина остаться при власти в обозримом будущем, учитывая подобную оторванность от реальности? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://newsib.net/novosti/krupnyj-pozhar-na-sklade-v-novosibirske-est-ugroza-sosednim-zdaniyam.html
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