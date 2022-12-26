В России снова масштабный пожар – темный дым валит над Новосибирском

В Новосибирске РФ произошел большой пожар на складах – огнем охвачено около 1800 кв.м., очевидцы сообщили, что слышали взрывы. Как передает издание "Комментарии", о пожаре пишет ряд российских СМИ, та также сообщают российские паблики в Telegram.

Пожар в Новосибирске. Фото: Телеграмм-канал "Инцидент Новосибирск"

Сообщается, что горит двухэтажное складское здание из сэндвич-панелей по улице 2-й Станционной, 30. Строение полностью охвачено пламенем, произошло обрушение конструкций, есть угроза для соседних зданий.

По данным МЧС, пожар ликвидируют более 70 человек и 20 единиц техники.

Местные жители в пабликах жалуются, что из-за пожара стоит "жуткий запах пластика". Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Читайте также на портале "Комментарии" — в российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Этот аэродром уже был атакован дроном 5 декабря – перед массированным ракетным ударом россиян по территории Украины. В последнее время участились случаи подобных поражений, а также разнообразных пожаров в стране-агрессоре. О чём это говорит? К чему в итоге может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье, снова оправдывал нападение на Украину, говорил о готовности к переговорам, а также о том, что 99,9% россиян якобы "готовы отдать всё ради интересов Родины". О чём говорят подобные заявления? Каковы шансы у Путина остаться при власти в обозримом будущем, учитывая подобную оторванность от реальности? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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