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В России собрались "хоронить" известного певца

На Леонида Агутина напали вездесущие патриоты-общественные деятели

3 марта 2024, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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В РФ, начавшей военное вторжение и далее уничтожающего мирных украинских граждан, вдруг вспомнили об артисте Леониде Агутине , в том числе и о том, что он не поддерживает РФ в ее бесконечных имперских амбициях.

В России собрались "хоронить" известного певца

Леонид Агутин (фото из открытых источников)

Как сообщают пропагандистские СМИ , в России теперь зашевелились бдительные "общественные деятели", утверждающие, что Агутина не является патриотом и потребуют отменять кругом его выступления.

Но за певца успел вступиться муж российской знаменитости и путинистки Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. Как он сказал, Агутин – человек особенный, и запрещать его нельзя.

"Агутин — талантливый музыкант, и если мы сейчас будем вот так всех прятать за то, что кто-то сказал что-то... У нас теперь осталось мало хороших артистов", — высказался Пригожин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известного российского актера приговорили к пожизненному заключению. Известный в России киноактер Кирилл Канахин, снимавшийся в сериалах "Глухарь", фильме "Никто не знает о сексе-2" и других фильмах, приговорен к пожизненному заключению по делу о "госизмене".

Сообщают, что 41-летний россиянин, как только началось полномасштабное российское вторжение, вступил в состав "Русского добровольческого корпуса", выступающего за Украину. Такой уступок известному актеру не понравился кремлевскому режиму, при этом особенным было возмущение после того, как оказалось, что Кирилл Канахин находился среди участников штурма Брянской области. Тогда было принято решение заочно приговорить россиянина к пожизненному заключению.
  Однако подтверждение таких фактов в суде не предоставили. Канахин пока не комментирует этот заочный приговор.



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