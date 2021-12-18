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В России солдат зашил себе рот (ФОТО)

Сейчас с солдатом работает психолог

18 декабря 2021, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В одной из воинских частей Челябинской области России рядовой срочной службы сам зашил себе рот, поссорившись с любимой. Об этом информирует Telegram Подъем.

В России солдат зашил себе рот (ФОТО)

На странного солдата обратил внимание дежурной части (фото - t.me/pdmnews)

19-летний военнослужащий ревновал свою любимую, начал кричать на нее, а когда оскорбленная девушка ушла, в туалете зашил себе рот, использовав иглу с трикотажной нитью Сам на себя покончил с наказанием, за собственную грубость.

Как сказано в служебных документах, это произошло 15 декабря в Чебаркуле.

Необычное поведение этого солдата приметил дежурный воинской части. Он наблюдал за ним какое-то время и видел, что срочник постоянно надевает маску и ни с кем не общается. Только молчит.

Маску с рядового срочной службы сняли и шокированные военнослужащие увидели, что у юноши рот зашит. Медики воинской части сняли эти самодельные швы и оказали ему необходимую помощь. Теперь с россиянином занимаются психологи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России самолет с десантниками совершил вынужденную посадку вне аэродрома. Как стало известно, происшествие произошло в Псковской области (Россия). Сообщается, что легкий военно-транспортный самолет совершил вынужденную посадку за пределами аэродрома. На его борту находились три члена экипажа, а также 10 десантников. Инцидент произошел во время проведения учебно-тренировочных полетов самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений ВДВ. В материале говорится, что на высоте около 100 метров у летательного аппарата исчезла тяга двигателя. Воздушное судно начало терять скорость, и экипаж совершил вынужденную посадку вне аэродрома. Место для приземления выбрали из воздуха. В результате инцидента никто не пострадал.


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Источник: https://t.me/pdmnews/44422
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