На 91-м году жизни в России скончался Евгений Путин. Он был двоюродным братом президента РФ Владимира, ведь их родители Владимир и Михаил были родными братьями. О причинах и обстоятельствах смерти родственника главы Кремля не сообщается. Об этом пишет IvanovoNews.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в конце февраля Евгений Путин отметил свое 90-летие в Суздале в доме своего сына Михаила. Сами похороны прошли уже 10 марта.





До 2002 года семья Евгения Путина жила в Иваново, но после прихода к власти Владимира Путина переехала в Москву. Известно, что сын Евгения Путина Михаил работает замглавы правления "Газпрома" и входит в правление компании.





Дочь Евгения Путина Анна сейчас замужем за губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В 2018 году она получила от мужчины, ставшего главой Кузбасса, 70% компании "Колмар", одного из крупнейших угледобывающих предприятий в России.

Комментируя это спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявлял, что это "дальний родственник" Путина. Они, по его словам, не общались.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что их акеры перехватили секретное письмо Путину . Украинские активисты из "Кибер Сопротивления" сломали почтовый ящик сотрудника Института научной информации по общественным наукам РФ и перехватили электронное письмо, адресованное Владимиру Путину. В нем глава Госдумы РФ Вячеслав Володин написал о плане "дезападизации" России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Вячеслав Володин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину 30 ноября 2023 г., что лишь подтверждает отсутствие сомнений в руководящих кругах РФ относительно победы Путина на президентских выборах. В перехваченном письме, Володин предлагает изменить политику России после президентских выборов из-за будущих вызовов подобных "Великой Отечественной войне" и заявляет о необходимости "дезападизации".

