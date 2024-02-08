В стране-агрессоре РФ срочно госпитализирован популярный актер – Александр Панкратов-Черный из-за проблем с работой сердца и дыхания.

Александр Панкратов-Черный (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал SHOT, медики диагностировали в российской знаменитости перелом пяти ребер. Инфаркт пока не подтвердили.

Установлено, что, находясь на гастролях в Красноярске, Панкратов-Черный поскользнулся и упал на улице. Зло он себя почувствовал уже по возвращении в российскую столицу, где коллеги вызвали ему скорую помощь. Сначала врачи подозревали у популярного актера инфаркт.

Но их помощь понадобилась, потому что был нарушен сердечный ритм и актер жаловался на сильную боль в области сердца.

"КТ и рентген зафиксировали у актера перелом пяти ребер: трех со смещением и двух — без. На этом фоне Панкратову-Черному стало тяжелее дышать, у него обнаружили неполную вентиляцию легкого. Все это может быть отзвуками старых переломов, которые актер получил несколько лет назад во время съемок в кино, сейчас ему рекомендовано полное спокойствие", — утверждается в сообщении.

"Что здесь комментировать? Давно пора было начать и остановить националистов. Сколько страдали люди в Донецке и Луганске, я же там бывал не раз", — так раньше высказывался о войне Панкратов-Черный

Как он говорил, экс-руководитель террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко лично показал актеру город.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще одну поклонницу Кремля срочно госпитализировали . Известная пропагандистка и ведущая из РФ Лера Кудрявцева, всегда выступавшая за войну в Украине, сейчас находится в больнице.