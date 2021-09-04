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В России священник спаивал и насиловал детей: подробности

Батюшку отправили за решетку на 13 лет

сегодня, 15:35
Автор:

Лиля Воробьева

В Российской Федерации священнику из Оренбургской области присудили 13 лет лишения свободы за насильственные преступления сексуального характера над детьми. Об этом сообщает пресс -служба Следственного комитета.

В России священник спаивал и насиловал детей: подробности

Священика посадили на 13 років (фото з відкритих джерел)

Правоохранители доказали, что с января 2019 по февраль 2020-му батюшка, который служил в Асекиевском районе, совершил сексуальное насилие над детьми, которым даже не исполнилось 14 лет. Одну из своих малых жертв, он все время поел спиртным.

Суд признал этого служителя церкви виновным в совершении трех эпизодов изнасилований, предусмотренных п. "А" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего), а также преступлений, предусмотренных п. "Б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Священнику поставили в вину и то, что он постоянно распивал спиртные напитки с одной из своих жертв и чуть не споил его.

Священнослужитель получил суровое наказание за то, что он издевался над несовершеннолетними россиянами — 13 лет лишения свободы. Его этапируют в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, священник должен отсидеть и дополнительное наказание — это 1 год и 6 месяцев лишения свободы.

Издание "Оренбург медиа" назвало фамилию бывшего служителя — это иеромонах Климент (Кораблев). Как сказал представитель РПЦ, после вступления приговора в законную силу Епархиальный суд Бузулукский епархии рассмотрит лишения осужденного священнослужителя сана.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщило о том, что в России человек отрезал себе язык во время ареста .


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Источник: https://oren.sledcom.ru/news/item/1606286/
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