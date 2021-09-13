В России тату-мастер покончила с собой в прямом эфире (ФОТО)

В России, в городе Зеленоград молодая горожанка публично совершила самоубийство. Сделала она это во время прямого эфира в социальных сетях. Информирует об этом инциденте Telegram-канал "Бурный мир".

Россиянка покончила с собой в прямом эфире (фото: instagram.com/smexegrex)

На видео, которое размещено в Интернете, можно увидеть, как молодая россиянка примостилась на конце балкона и повторяет слова песни группы ЛСП "Номера". Это произведение запрещено в соседней стране, потому что призывает к самоубийству. Когда прозвучала фраза: "И камнем вниз …", срывается с балкона и летит вниз.

Девушка имела профессию тату-мастера. До запланированного суицида она поставила в социальных сетях фото, где шея девушки вся в синяках.

Другие трагические и чрезвычайные случаи, произошедшие в прямом эфире в России.

Напомним, что в России тиктокер погиб во время съемки видео. По данным канала, все произошло во время опасной съемки. Но все пошло не так, пишут в Telegram. Как рассказывает ход событий Mash, парень зацепился за крышу машины, несколько раз перевернулся в воздухе и ударился головой об асфальт. Сообщается, что от полученных травм он скончался на месте.

Ранее стало известно, что в России женщина в прямом эфире побила внучку-инвалида . Агрессивная бабушка из города Тыва Российской Федерации без причины вопила на несовершеннолетнего внучку-инвалида. Затем нанесла ей несколько ударов Еще угрожала, что избавит свою ближайшую родственницу жизни. Она в то время общалась в прямом эфире через Instagram. Зрители прямого эфира услышали звуки ударов, всхлипы и крики девушки. Горожане говорят, что семья не имеет скандальной репутации. Но, несмотря на то, что зафиксировано на видео, социальные работники вместе с полицией придут к семье с проверкой, чтобы убедиться в каких условиях проживает девочка и не угрожает ей насилие со стороны родных.









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