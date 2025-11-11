В России тестируют новые запреты: россиянам уже не нравится очередное решение Кремля

Власти России уменьшают возможности россиянам – все чаще начали блокировать интернет.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций рассказали, как Россия тестирует полное отключение рунета на регионах. Отмечают, что уже больше недели в российском Ульяновске отсутствует мобильный интернет.

“11 ноября была вынуждена провести пресс-конференцию и дать объяснение: мол, это приказ Москвы, а зоны отключения охватывают районы, в которых расположены “объекты специального назначения”, – уточнили в Центре.

Аналитики Центра отметили, что министр цифрового развития Ульяновской области Ягфаров даже заявил, что такие ограничения действуют не только в этом регионе, а главное, что они будут действовать постоянно, а не только на время воздушной тревоги.

По данным Центра тестирования "шатдауна" проходит в России уже давно: только в июне 2025 года в РФ зафиксировано 655 случаев отключения интернета — больше, чем во всем мире за весь прошлый год.

Отмечают, что в августе количество зафиксированных эпизодов отключения интернета в России достигло 3000 и охватило не менее 69 регионов РФ.

"И вот 10 ноября правительство РФ приняло постановление, разрешающее в любой момент частично или полностью отключить интернет в стране — оно вступает в силу 1 марта 2026 года. Жесткой интернет-цензуры режима Путина уже недостаточно — по меньшей мере, в Кремле готовятся отрезать рунет от глобальной сети", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что как вариант, российские власти серьезно обеспокоены внутренней ситуацией и отрабатывают механизмы, позволяющие лишить миллионы людей автономных средств коммуникации и самоорганизации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что с 1 марта 2026 года российское правительство предоставило надзорному органу "Роскомнадзор" возможности блокировать любые сайты, отключать российский сегмент интернета от глобальной сети, в том числе в случаях "распространения запрещенного контента".



